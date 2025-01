Consiliu și Adunare eparhială la Oradea

La Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea, a avut loc sâmbătă, 18 ianuarie, ședința ordinară de lucru a Consiliului eparhial și întrunirea anuală a Adunării eparhiale din cadrul Episcopiei Oradiei, marcate într‑o manieră festivă de Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

Ședințele de lucru ale celor două organe de administrație eparhială au fost prefațate de săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii de către pr. prof. Radu‑Valer Rus, vicar eparhial, la Altarul paraclisului de iarnă al catedralei, şi de slujba de Te Deum.

În continuare s‑au desfășurat lucrările de evaluare și analiză ale Consiliului eparhial, care au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în prezența celor nouă membri statutari aleși, trei clerici și șase mireni, precum și a membrilor Permanenței Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei. Au fost analizate, dezbătute și aprobate rapoartele generale anuale ce vizează activităţile pastoral‑misionare, administrativ‑bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural‑educaţionale, social‑filantropice și canonico‑juridice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul calendaristic precedent. În cadrul întrunirii au fost expuse proiectele la nivel eparhial pentru anul 2025, fiind discutate și aprobate și alte probleme.

Tot la demisolul Catedralei cu Soare, s‑a desfășurat şi ședința ordinară de lucru a Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei, sub președinția ierarhului, la care au participat, alături de membrii statutari, și membrii Permanenței Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei și cei patru părinţi protopopi din eparhie.

În cuvântul de binecuvântare adresat membrilor Adunării eparhiale cu prilejul începutului noului an civil 2025, ierarhul a amintit că acest an a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”, subliniind valoarea deosebită a acestei întâlniri în lumina activității duhovnicești și administrative a Eparhiei Oradiei în decursul acestui an.

În prima parte a ședinței, PS Părinte Episcop Sofronie a oferit două distincții, Ordinul eparhial „Episcop Roman Ciorogariu” pentru clerici, pr. Călin‑Dănuț Ioniță, noul protopop al Oradiei, și pr. Ionuț‑Iuliu Jolța, noul preot capelan al Garnizoanei Oradea.

În continuare, rapoartele generale anuale au fost dezbătute și apoi aprobate în unanimitate de către membrii Adunării eparhiale.

În partea finală a ședinței, ing. Vasile‑Valeriu Trip, unul dintre membrii Adunării eparhiale, a apreciat activitatea Episcopiei Oradiei, felicitându‑i pe Întâistătătorul acesteia și pe colaboratorii săi de la Centrul eparhial. Dr. Sorin‑Luigi Vesa, membru onorific al Adunării eparhiale, a adresat un cuvânt de felicitare și urări de bine.

Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a mulţumit tuturor membrilor pentru prezență și colaborare, rugându‑L pe Dumnezeu să le răsplătească dragostea, loialitatea și implicarea în misiunea complexă pe care Biserica, în integralitatea ei, cler și credincioși, o are în lume, întru deplină recunoștință față de toate binefacerile revărsate asupra lumii.