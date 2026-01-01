Credincioșii ieșeni au întâmpinat noul an în comuniune duhovnicească

În prima zi a anului 2026, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Iași, cu prilejul celor două sărbători: praznicul Tăierii-împrejur după trup a Domnului Iisus Hristos și pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

În prima zi a acestui an, credincioșii ieșeni au participat, încă de la primele ore ale dimineții, la slujbele oficiate la Catedrala Mitropolitană, cu prilejul celor două mari sărbători: Tăierea împrejur cea după trup a Domnului și pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Prima Sfântă Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare din acest an a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Sanctus” al Catedralei.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Nichifor a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre chemarea omului spre Dumnezeu și despre nădejdea care se întemeiază pe trăirea vieții în Hristos:

„Domnul arată că, încă din această viață, din pruncie, nu S-a lipit în niciun fel de siguranța și seducția acestei lumi, ci a căutat să-Și împlinească cu adevărat rostul: acela de a chema oamenii la Dumnezeu, de a le vesti cuvântul Lui și nădejdea că, trăind după Domnul, vom avea nezdruncinată în noi în această viață nădejdea, pacea și credința. Îndrăzniți!, spune Domnul. Eu am biruit lumea. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, aveți nădejde, pentru că nu sunteți singuri. Pentru că Cel ce Îmi este Tatăl, Cel ce M-a trimis, pentru aceasta M-a trimis: ca să vă vestesc că voi înșivă sunteți chemați la această moștenire.

Veniți, binecuvântații Tatălui Meu!, spune Domnul. Așadar, tăierea-împrejur este această oglindă a Botezului și chipul împăcării și al înnoirii legăturii omului cu Dumnezeu. De aceea, acest act istoric și această taină, deopotrivă, sunt importante pentru noi.

Sunt importante pentru că ne cheamă la nădejde. Printr-o alegere statornică și dreaptă, suntem chemați să nădăjduim în cunoașterea lui Dumnezeu, iar în această cunoaștere să înțelegem lucrarea Sa în istorie încă din această viață. Fericiți cei curați cu inima, spune Domnul, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Și, după lucrarea noastră, cu mai multă nevoință și cu mai multă atenție, Îl vom cunoaște pe Dumnezeu mai vădit și mai puternic încă din această viață”.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Nichifor a săvârșit două hirotonii, pe diaconul Răzvan Mihai Melnic l-a hirotonit întru preot, și pe teologul Alexandru Ioan Pintilie întru diacon.