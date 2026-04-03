Daruri pentru mai mulți copii din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, 750 de copii din comuna Micești, județul Argeș, au primit joi, 2 aprilie, Biblia pentru copii și Monografia bisericii locale. Acțiunea, dedicată cunoașterii lui Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturi, a prins contur în cadrul unei inițiative menite să sprijine educația religioasă și promovarea valorilor comunității.

Acest proiect educațional, desfășurat în comuna Micești, a fost realizat cu sprijinul părintelui Florin Păcioianu și al părintelui Robert Stan, slujitori ai parohiei cu hramul „Intrarea Domnului în Ierusalim”. Distribuirea cărților în unitățile de învățământ a avut loc cu sprijinul Mihaelei Voicu și al Luminiței Rotaru, directoarele Școlii Gimnaziale Micești, după cum se arată pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

În sprijinul copiilor din comuna argeșeană au venit și membrii Editurii Litera, care au oferit rechizite tuturor elevilor.

Părintele Florin Păcioianu a subliniat importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor: „Astăzi, membrii Editurii Litera au adus multă bucurie în curtea bisericii parohiale. Ei au dorit să susțină Grupul de copii «Glasul Arhanghelului» al parohiei, oferind caiete, cărți, stilouri, creioane, precum și alte materiale didactice. Ne bucurăm să vedem că există oameni care se gândesc la copii”.

De asemenea, Mihaela Voicu a transmis mulțumiri preoților parohiei argeșene care au contribuit la realizarea acestui frumos proiect dedicat copiilor: „Doresc să adresez un gând de aleasă mulțumire preoților Parohiei Micești pentru implicarea și dăruirea de care dau dovadă în această inițiativă. Prin astfel de gesturi, se întărește legătura dintre Școală, Biserică și Familie, oferindu‑le copiilor repere solide și modele demne de urmat”.

Inițiativa se înscrie într‑o serie mai amplă de activități menite să sprijine educația tinerelor generații și să consolideze legătura dintre comunitate, Școală și Biserică.