Denia Acatistului Bunei Vestiri la Catedrala Mitropolitană din Iași

Vineri seară, 27 martie, credincioșii ieșeni au participat la Denia Acatistului Bunei Vestiri, a doua dintre deniile rânduite în această perioadă liturgică deosebită. Acatistul a fost citit de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Prevederile liturgice din acest an au rânduit ca în ziua de luni să se săvârșească Denia Canonului Sfântului Andrei Criteanul, iar vineri să se oficieze Denia Acatistului Bunei Vestiri, în cinstea Preasfintei Fecioare Maria. Ieri seară, începând cu ora 18:00, la catedrala din Iași, clericii și credincioșii s-au rugat Maicii Domnului și au luat parte la slujba oficiată de Părintele Mitropolit.

Acatistul a fost citit în patru părți și reprezintă primul imn de laudă închinat Maicii Domnului. Istoria Bisericii ne arată că Acatistul Bunei Vestiri a fost rostit pentru prima oară în Constantinopol, atunci când capitala Imperiului Bizantin a fost sub asediul perșilor și avarilor. În mod miraculos, cetatea a fost salvată, iar credincioșii au adus mulțumire Preasfintei Fecioare, cântând slujba acatistului.

La finalul slujbei, ierarhul a evocat momentul istoric petrecut la Constantinopol, actualizându-l în plan duhovnicesc și arătând că lupta de atunci se regăsește astăzi în confruntarea cu păcatul:

„Păstrând creștinătatea nădejdea în rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, că cetatea noastră și fiecare cetate așezată sub adumbrirea Maicii Domnului, inclusiv cetatea sufletului nostru, să fie apărată de atâtea hoarde de păgâni, adică de gânduri necurate, de cohorte ale puterii întunericului care se revarsă asupra noastră și slabele noastre puteri nu pot rezista în fața acestor urgii, și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la care alergăm cu stăruință, ne apără și ne păzește. Pentru că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este considerată apărătoarea creștinului în orice chip de primejdie în care se află acesta”.

Sâmbăta viitoare va avea loc Procesiunea de Florii

Începând cu ora 15:45, la Iași, va avea loc Pelerinajul de Florii, care va debuta cu slujba Vecerniei la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” - Bărboi, urmată de procesiunea pe traseul: Biserica „Sfântul Sava” - Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” - Catedrala Mitropolitană. Aici, în jurul orei 17:30, alaiul pelerinilor va fi întâmpinat de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan. La eveniment vor participa, pe lângă credincioșii din parohii, și un număr aproximativ de 40 de preoți din cele trei protopopiate, alături de studenți teologi, elevi seminariști, monahi și monahii din Arhiepiscopia Iașilor, iar procesiunea va fi condusă de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Următoarele denii vor fi săvârșite în săptămâna Sfintelor Pătimiri, din seara Duminicii Floriilor până la Denia Prohodului Mântuitorului Hristos.