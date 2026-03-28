Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Denia Acatistului Bunei Vestiri la Catedrala Mitropolitană din Iași

Denia Acatistului Bunei Vestiri la Catedrala Mitropolitană din Iași

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Flavius Popa - 28 Martie 2026

Vineri seară, 27 martie, credincioșii ieșeni au participat la Denia Acatistului Bunei Vestiri, a doua dintre deniile rânduite în această perioadă liturgică deosebită. Acatistul a fost citit de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Prevederile liturgice din acest an au rânduit ca în ziua de luni să se săvârșească Denia Canonului Sfântului Andrei Criteanul, iar vineri să se oficieze Denia Acatistului Bunei Vestiri, în cinstea Preasfintei Fecioare Maria. Ieri seară, începând cu ora 18:00, la catedrala din Iași, clericii și credincioșii s-au rugat Maicii Domnului și au luat parte la slujba oficiată de Părintele Mitropolit.

Acatistul a fost citit în patru părți și reprezintă primul imn de laudă închinat Maicii Domnului. Istoria Bisericii ne arată că Acatistul Bunei Vestiri a fost rostit pentru prima oară în Constantinopol, atunci când capitala Imperiului Bizantin a fost sub asediul perșilor și avarilor. În mod miraculos, cetatea a fost salvată, iar credincioșii au adus mulțumire Preasfintei Fecioare, cântând slujba acatistului.

La finalul slujbei, ierarhul a evocat momentul istoric petrecut la Constantinopol, actualizându-l în plan duhovnicesc și arătând că lupta de atunci se regăsește astăzi în confruntarea cu păcatul:

„Păstrând creștinătatea nădejdea în rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, că cetatea noastră și fiecare cetate așezată sub adumbrirea Maicii Domnului, inclusiv cetatea sufletului nostru, să fie apărată de atâtea hoarde de păgâni, adică de gânduri necurate, de cohorte ale puterii întunericului care se revarsă asupra noastră și slabele noastre puteri nu pot rezista în fața acestor urgii, și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la care alergăm cu stăruință, ne apără și ne păzește. Pentru că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este considerată apărătoarea creștinului în orice chip de primejdie în care se află acesta”.

Sâmbăta viitoare va avea loc Procesiunea de Florii

Începând cu ora 15:45, la Iași, va avea loc Pelerinajul de Florii, care va debuta cu slujba Vecerniei la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” - Bărboi, urmată de procesiunea pe traseul: Biserica „Sfântul Sava” - Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” - Catedrala Mitropolitană. Aici, în jurul orei 17:30, alaiul pelerinilor va fi întâmpinat de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan. La eveniment vor participa, pe lângă credincioșii din parohii, și un număr aproximativ de 40 de preoți din cele trei protopopiate, alături de studenți teologi, elevi seminariști, monahi și monahii din Arhiepiscopia Iașilor, iar procesiunea va fi condusă de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Următoarele denii vor fi săvârșite în săptămâna Sfintelor Pătimiri, din seara Duminicii Floriilor până la Denia Prohodului Mântuitorului Hristos.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei  -   Denie  -   Catedrala Mitropolitană din Iași
vezi toate ›Alte articole din Știri
