Denia Acatistului Bunei Vestiri, săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a săvârşit slujba Deniei din vinerea celei de-a 5-a săptămâni a Postului Mare în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Alături de ierarh s-au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane, informează Mitropolia Ardealului.

Un cuvânt de învăţătură la finalul Deniei a fost rostit de pr. prof. univ. dr. Constantin Necula.

„De ce este așezat acest moment în urcușul duhovnicesc al postului? Nu e ușor de înțeles dacă nu suntem atenți la tot parcursul postului. Suntem între duminica unui sfânt care ne dăruiește o scară ca o cruce și Maria Egipteanca, cea care face din cruce modul de a-și controla viața, de a-și așeza viața la îndemâna lui Hristos. Crucea stă, de fapt, în mijlocul poveștii acesteia, pentru că fără icoana Mântuitorului și fără Cruce, Buna Vestire nu poate fi înțeleasă. Sigur că oamenii au preluat acest «Bucură-te» de la Arhanghel, care îi adresează Fecioarei Maria această rugăciune de a se bucura. (...) Acatistul ne aduce aminte că Biserica nu este construcția unui haos și nici un accident de genetică dumnezeiască, ci este pur și simplu împlinirea acestui «Bucură-te!». Dacă ne gândim bine, pe Biserică chiar ar trebui să scrie «Bucură-te!», pentru că este starea de trezvie pe care o cere Hristos de la noi. A te bucura înseamnă a fi treaz, a nu trăda niciodată obiectivele, a nu-L lăsa pe Hristos fără răspuns la chemările Sale”, a spus pr. prof. univ. dr. Constantin Necula.

Credincioşii au participat în număr mare la slujba Deniei Imnului Acatist pentru a se pregăti duhovniceşte pentru continuarea postului şi a urcuşului spiritual spre Sfintele Pătimiri şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.