Denia Canonului cel Mare la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 24 Martie 2026

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a săvârşit luni, 23 martie, slujba Deniei Canonului cel Mare în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Alături de ierarh s-a aflat un sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane.

Credincioşii din Sibiu au participat în număr mare la slujba religioasă săvârşită în săptămâna a cincea din Postul Mare, în cadrul căreia s-a citit integral Canonul Sfântului Andrei Criteanul, informează Mitropolia Ardealului.

Canonul cel Mare a mai fost citit în primele patru seri din prima săptămână a Postului Mare, în cadrul slujbei Pavecerniţei Mari.

„Repetarea lui acum exprimă rezumatul întregii noastre experienţe penitenţiale, ca o pregătire stăruitoare pentru pocăinţă. În Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul personalităţile şi evenimentele din Vechiul şi Noul Testament sunt prezentate într-un ton ascetic, legat de pocăinţă. Toată istoria mântuirii este prezentată ca având rezonanţă spirituală în sufletele credincioşilor. În viaţa duhovnicească a fiecărui credincios, prin pocăinţă, legătura dintre cele două Testamente nu este numai diacronică şi succesivă, ci şi simultană şi întotdeauna actuală şi relevantă. Pentru omul care înţelege imperativul Evangheliei de schimbare profundă a vieţii prin pocăință, Canonul cel Mare devine, astfel, un adevărat îndrumar, prin care el învaţă cum să înceapă să-şi plângă viaţa sa, să înţeleagă că prin fiecare păcat al său el reproduce toate fărădelegile umanităţii îndepărtate de Dumnezeu şi că păcatele sale rezumă şi recapitulează în fapt păcatele întregii umanităţi”, spune Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

Tot în săptămâna a cincea din Postul Mare, vineri seara, se va săvârşi în Catedrala Mitropolitană din Sibiu slujba Deniei Acatistului. 

 

  • Conferință duhovnicească la Comănești Știri
    Conferință duhovnicească la Comănești

    Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și cu participarea Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și

    24 Mar, 2026
  • Denia Canonului Mare la Catedrala Patriarhală Știri
    Denia Canonului Mare la Catedrala Patriarhală

    În bisericile din Patriarhia Română, luni, în a cincea săptămână a Sfântului și Marelui Post, 23 martie, a fost săvârșită Denia Canonului Mare. Momentul marchează începutul seriei de Utrenii cu rânduială liturgică aparte, specifice perioadei urcușului duhovnicesc spre slăvitul praznic al Învierii Domnului. La Catedrala Patriarhală din București, slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

    23 Mar, 2026
TOP 6 Știri