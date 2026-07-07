Deschiderea celei de‑a 8‑a ediții a Taberei creștine „În căutarea unui prieten”

În Episcopia Tulcii a debutat luni, 6 iulie, cea de‑a 8‑a ediție a Taberei creștine „În căutarea unui prieten”, proiect educațional și misionar organizat de Episcopia Tulcii, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.

La ediția din acest an participă 120 de elevi din ciclul gimnazial, proveniți din parohiile și unitățile de învățământ din mediul rural al județului Tulcea, selectați atât pentru rezultatele bune la învățătură, cât și având în vedere situațiile sociale deosebite ale familiilor lor. Pe parcursul celor două serii de tabără, desfășurate în perioadele 6‑9 iulie și 12‑15 iulie, copiii vor lua parte la un program divers de activități recreative, educative, cultural‑artistice și duhovnicești, coordonate de preoți, profesori de religie și cadre didactice. Programul cuprinde ateliere tematice, cursuri de prim ajutor, activități sportive, momente de rugăciune, vizite la biserici și muzee, precum și excursii în arealul Deltei Dunării.

Cu prilejul deschiderii taberei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit slujba de Te Deum la internatul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea, binecuvântând începutul acestei noi ediții.

În cuvântul adresat copiilor, Preasfinția Sa a evidențiat importanța cultivării prieteniei autentice, a credinței și a valorilor creștine, îndemnându‑i să valorifice aceste zile de tabără ca prilej de cunoaștere, comuniune și formare sufletească. La rândul lor, copiii au rostit rugăciuni, au interpretat cântări religioase, iar Preasfințitul Părinte Visarion a purtat discuții libere cu elevii.

În cadrul activităților desfășurate la centrul de tabără din Tulcea, participanții vor vizita obiective religioase și culturale reprezentative, muzee și arealul Deltei Dunării, fiind implicați în numeroase activități extrașcolare și sportive.

La festivitatea de deschidere au mai participat și au adresat mesaje inspectorul școlar general adjunct al județului Tulcea, inspectorul școlar pentru disciplina Religie și consilierul eparhial pentru Sectorul Învățământ și activități cu tineretul.