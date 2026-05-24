„Dreapta credință ne cheamă la dreapta viețuire”

În Duminica a 7‑a după Paști, închinată Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale și a rostit un cuvânt de învățătură. Preafericirea Sa a pus în lumină strânsa legătură dintre mărturisirea dreptei credințe, rugăciunea pentru unitatea Bisericii și chemarea la o viețuire sfântă.

Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat de ce pomenirea Sfinților Părinți care au participat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea nu este așezată întâmplător în această duminică dintre Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt.

„Sfinții Părinți de la Niceea, care au mărturisit dumnezeirea lui Iisus Hristos, sunt pomeniți special în această duminică, îndată după sărbătoarea Înălțării întru slavă a Domnului Iisus Hristos, Cel înviat din morți, pentru a înțelege mai bine că, prin mărturisirea dreptei credințe în Iisus Hristos, omul dobândește slava vieții veșnice cerești. În același timp, duminica aceasta închinată pomenirii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic este și o pregătire pentru sărbătoarea următoare, a Pogorârii Sfântului Duh, care ne prezintă constituirea Bisericii Domnului Iisus Hristos prin venirea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc peste Sfinții Apostoli, pentru a aduna laolaltă, în iubirea Preasfintei Treimi, persoane diferite, din neamuri sau popoare diferite și din locuri diferite, unite între ele prin credința lor comună în Iisus Hristos și prin harul Sfântului Botez. Așadar, Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos întru slavă la cer este o pregătire pentru pogorârea Sfântului Duh întru smerenie, ca pe cei smeriți să‑i înalțe întru slava Preasfintei Treimi, descoperită lumii de Hristos‑Domnul. Însă Înălțarea la ceruri a Domnului nostru Iisus Hristos nu înseamnă despărțirea Lui de cei care cred în El, ci începutul unui alt mod al prezenței Lui în lume. Nu una fizică văzută, ci o prezență duhovnicească în Duhul Sfânt. De aceea, înainte de a Se înălța la cer, Domnul Iisus Hristos a făgăduit ucenicilor sau discipolilor Săi: «Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului» (Matei 28, 20). În acest sens, Biserica mărturisește prin toate slujbele ei această prezență nevăzută, însă reală, a lui Iisus Hristos în viața ei, dar mai ales prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie euharistică, în timpul căreia avem salutul euharistic «Hristos în mijlocul nostru!», cu răspunsul «Este și va fi!»”, a explicat Patriarhul României.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pornind de la fragmentul evanghelic rânduit pentru a fi citit în această duminică, a evidențiat că Mântuitorul S‑a rugat Tatălui ca toți credincioșii să fie una, după cum El și Tatăl sunt una: „Evanghelia de astăzi ne arată că, înainte de pătimirea, moartea, învierea și înălțarea Sa la cer, Domnul Iisus Hristos S‑a rugat pentru ucenicii și apostolii Săi și pentru cei care vor crede în El ca urmare a propovăduirii Evangheliei Sale de către aceștia. El s‑a rugat ca Dumnezeu Tatăl să‑i păzească în lume, după ce El, prin moarte și înviere, va trece din lumea pământească la viața cerească. Această rugăciune este numită și rugăciunea arhierească a Domnului Iisus Hristos, rostită înainte de pătimirea Sa. Vedem, așadar, că înainte de a trece prin suferința Crucii, Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ca ucenicii Săi să fie una, după cum El și Tatăl sunt una. Iar apoi El se roagă pentru cei care cred în El, ca ei să fie una, și anume să trăiască în comuniune, după cum Tatăl și Fiul sunt una, adică trăiesc în comuniune desăvârșită, în dăruire reciprocă de iubire sfântă. Domnul Iisus Hristos afirmă comuniunea și egalitatea sau deoființimea Sa cu Tatăl și se roagă pentru unitatea ucenicilor Săi și a Bisericii Sale. El știe că, din cauza păcatului, există primejdia multor neînțelegeri și dezbinări între cei care cred în El, deoarece diavolul sau dezbinătorul caută să‑i învrăjbească pe oameni și să‑i separe. Despre aceste dezbinări vorbește și Apostolul de azi în cartea Faptele Apostolilor, cap. 20, 28‑30. Prin rugăciunea Sa pentru ucenicii Săi și pentru cei care vor crede în El, Domnul Iisus Hristos ne arată că nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii, ci trebuie să ne și rugăm pentru ea. Trebuie să ne rugăm ca să putem păstra și mărturisi dreapta credință creștină și să putem păstra și cultiva împreună dreapta viețuire creștină, afirmând astfel sfânta unitate a Bisericii, a celor care cred în Sfânta Treime ca fiind singurul Dumnezeu adevărat, Izvorul vieții, al iubirii și al bucuriei veșnice”.

Patriarhul României a pus în lumină faptul că doar în comuniune cu Biserica poate fi păstrată credința ortodoxă, iar nu în izolare sau dezbinare: „Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic ne învață că dreapta credință sau credința ortodoxă nu se păstrează de unul singur, în izolare sau dezbinare, ci în comuniune de gândire, de mărturisire și de viețuire cu Biserica, așa cum Sfinții Părinți adunați în Sinodul de la Niceea au mărturisit împreună dreapta credință și au respins rătăcirea sau erezia preotului Arie din Alexandria. Cu alte cuvinte, dreapta credință se păstrează în Biserică și de către Biserică. Iar Sfântul Sinod Ecumenic este glasul Bisericii luminat de Duhul Sfânt pentru a mărturisi dreapta credință și a păstra astfel unitatea Bisericii și comuniunea vie cu Preasfânta Treime, Izvorul mântuirii și al vieții veșnice”.

La final, Preafericirea Sa a subliniat că dreapta credință nu trebuie să rămână un concept intelectual, ci să ne cheme la o viețuire sfântă prin pocăință, fapte bune și ajutorarea semenilor, dar și la o lucrare misionară de transmitere a credinței către ceilalți

„Dreapta credință ne cheamă la dreapta viețuire întru sfințenie, adică ne cheamă la pocăință pentru păcate și la ridicarea din păcate, la viață curată și la fapte bune de milostenie sau de ajutorare a semenilor noștri. Dreapta credință ne cheamă și la o dreaptă lucrare misionară, aceea de a transmite Evanghelia iubirii Domnului Iisus Hristos și dreapta credință prin cuvânt și fapte generației viitoare, copiilor și tinerilor, prin educație religioasă în familie, în Biserică și în școală. Astfel, mărturisim din neam în neam sau din generație în generație pe Hristos Cel milostiv și Iubitor de oameni, Capul Bisericii și Mântuitorul lumii, Cel ce ieri, astăzi și în veci este Același, după cum se spune în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei”, a arătat Patriarhul României.