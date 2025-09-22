Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci la Focșani

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a fost prezent duminică, 21 septembrie, la Focșani, săvârșind Sfânta Liturghie în Catedrala Unirii din municipiu, cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Izvorul Tămăduirii”.

Din soborul slujitor au făcut parte 12 clerici: pr. prof. dr. Vasile Gordon de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. Marius‑Daniel Ciobotă și pr. Dan Necula, consilieri eparhiali; pr. Oscar Frunză, protopop al Protoieriei Focșani II; pr. Cristinel Popa, protopop al Protoieriei Panciu; pr. Aurel Boțan, protopop al Protoieriei Focșani I; pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protopop al Protoieriei Buzău II; pr. Ioan Ploscaru, paroh al catedralei focșănene; arhid. Daniel Dumitrică, secretar eparhial; arhid. Laurențiu Manea; arhid. Alexandru Savin și diac. Cristian Manolache.

Pornind de la pasajul evanghelic al Duminicii după Înălțarea Sfintei Cruci (Marcu 8, 34‑38; 9, 1), pr. prof. dr. Vasile Gordon a rostit un cuvânt de învățătură despre „Luarea crucii și urmarea lui Hristos”, subliniind că această zi este „un timp al recunoștinței pentru jertfa Mântuitorului pe Cruce”. Părintele profesor a explicat că asumarea crucii nu se rezumă la greutățile vieții, ci înseamnă misiune și slujire, „angajarea conștientă în lupta împotriva egoismului și a patimilor”. De asemenea, a evocat mărturii ale unor mari personalități, precum arhimandritul Benedict Ghiuș și savantul Simeon Mehedinți, care arătau că „grija de suflet este și trebuie să fie cea mai însemnată grijă a omului”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian și‑a exprimat bucuria de a‑l avea oaspete pe părintele profesor Vasile Gordon, „dascăl și formator al multor generații de preoți”. Ierarhul a amintit anii săi de studenție, când părintele Gordon i‑a fost duhovnic și îndrumător, precizând că anul acesta este dedicat comemorării mărturisitorilor credinței în temnițele comuniste, între care se numără și părintele Benedict Ghiuș. Totodată, chiriarhul Buzăului și Vrancei a evidențiat vocația Catedralei Unirii din Focșani de a fi simbol al unității și al idealurilor sfinte de credință, libertate și dragoste de neam.

Cântările liturgice au fost intonate de Corala mixtă a Catedralei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din orașul de pe Milcov.