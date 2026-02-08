Duminica Întoarcerii fiului risipitor la Catedrala Patriarhală

Numeroși credincioși din București au participat în Duminica a 2‑a a Triodului, 8 februarie, la Sfânta Liturghie din Catedrala Patriarhală, ce a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de soborul lăcașului de rugăciune.

În această zi, credincioșii au auzit citindu‑se la Sfânta Liturghie Pilda Întoarcerii fiului risipitor.

Episcopul‑vicar patriarhal a rostit un cuvânt de învățătură arătând că această parabolă simbolizează întreaga natură umană căzută din har: „De fiecare dată când ascultăm această Evanghelie, ne regăsim pe noi înșine. Pilda Fiului risipitor este istoria umanităţii care a decăzut, s‑a înstrăinat şi s‑a îndepărtat de Dumnezeu‑Tatăl. Este, într‑un fel, istoria omenirii care L‑a părăsit pe Dumnezeu, dar care, într‑un mod surprinzător şi neașteptat, găsește totuşi puterea de a se întoarce la Tatăl, purtând în suflet dorul de Dumnezeu. Povestea fiului risipitor este povestea tuturor şi de aceea tuturor ne este drag fiul risipitor. Această criză a fiului rebel am trăit‑o sau o trăim în feluri diferite, cu toții, iar, adesea, gestul de revoltă este doar începutul conștientizării şi acceptării dragostei părinteşti a lui Dumnezeu”.

Ierarhul a spus că scopul acestei pilde este de a revela nemărginita iubire a lui Dumnezeu faţă de oameni, chiar şi faţă de păcătoşi.

„Iisus era adeseori acuzat de cărturari şi de farisei că este prietenul vameșilor și al păcătoșilor, că stă la masă și mănâncă împreună cu ei. Prin această pildă, Iisus le arată cum Se comportă Dumnezeu‑Tatăl cu păcătoșii și câtă dragoste poate arăta. Ascultând Evanghelia, se cuvine să reținem mai întâi imaginea Tatălui şi nu păcatele diferite, dar echivalente, ale fiilor. Pe Tată nu‑L interesează să condamne, nici să judece ori să compare greșelile, ci vrea să‑Și arate iubirea nemărginită şi necondiționată. Tatăl din Evanghelie reprezintă iubirea părintească a lui Dumnezeu. Iubirea nu este doar o însușire morală a lui Dumnezeu, ci exprimă însăși ființa Lui, modul existenței Sale. De aceea, Sfântul Apostol Ioan ne spune: Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4, 8). Acest tată bun nu‑şi doreşte o casă locuită de slugi ascultătoare, corecte, dar nefericite, ci îşi doreşte o casă de fii liberi, fericiți şi iubitori”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.