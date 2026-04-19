Duminica Sfântului Apostol Toma la Catedrala Patriarhală

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 19 Aprilie 2026

Numeroși credincioși bucureșteni au participat, în Duminica a 2‑a după Paști, 19 aprilie, la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală istorică de pe Colina Bucuriei din București, săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare.

La momentul rânduit, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat învățăturile duhovnicești ale Evangheliei.

„Ne aflăm în Duminica a doua după Învierea Mântuitorului Iisus Hristos din morți, cunoscută în popor sub numele de Duminica Sfântului Apostol Toma, pentru că el este personajul principal despre care se vorbește în această Evanghelie. Evanghelia ne prezintă două arătări ale Mântuitorului Iisus Hristos înviat din morți către Sfinții Apostoli. Prima a avut loc chiar în seara zilei în care a înviat din morți, numită de către Sfânta Evanghelie ziua cea dintâi a săptămânii, adică duminică, ziua a șaptea la iudei fiind sâmbăta, care era și zi de odihnă. Iată că și prima întâlnire cu ucenicii a Domnului înviat, cât și cea de‑a doua, la opt zile, au loc tot în această primă zi a săptămânii, care deja se numește încă din vremea Sfinților Apostoli Ziua Învierii sau Ziua Domnului. Și în această zi se adunau ucenicii, mai apoi creștinii care, primind Evanghelia și botezându‑se, au devenit membri ai Bisericii, pentru Sfânta Euharistie, pentru jertfa cea nesângeroasă a Mântuitorului Iisus Hristos. (..) În duminica următoare Zilei Învierii, în a opta zi, când ucenicii erau iarăși împreună în același foișor, Iisus, intrând prin ușile încuiate, Se arată ucenicilor și de îndată Se adresează lui Toma. Iisus nu fusese de față când Toma s‑a îndoit și a spus ucenicilor că dorește să facă această experiență personală a pipăirii și a vederii rănilor Mântuitorului, ca în urma acestor experiențe să se convingă că Cel care li S‑a arătat este cu adevărat Domnul înviat. Dar, fiind Dumnezeu și cunoscând toate cele ce s‑au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla în istoria lumii, ca și cum ar fi fost de față, Domnul îi spune lui Toma: «Toma, adu degetul tău aici și vezi mâinile Mele; și adu mâna ta și pune‑o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios.» (…) Ni se spune că apostolul Toma a exclamat din adâncul sufletului său: «Domnul meu și Dumnezeul meu!» Acest strigăt este în același timp o mărturisire de credință că Iisus este Domnul vieții și Dumnezeul care a creat Universul. Mântuitorul îl fericește pe Toma, zicând: «Pentru că M‑ai văzut, ai crezut; fericiți cei ce n‑au văzut și au crezut». Prin experiența lui Toma, și noi mărturisim că Iisus Hristos Cel înviat este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și că Învierea Sa este reală”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oferit Grupului psaltic „Anastasios”, dirijat de medicul neurochirurg Iustinian Simion, care a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul mitropolitan „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”. Ordinul a fost acordat psalților în semn de prețuire și binecuvântare. Corul a fost înființat în anul 2012 de medicul neurochirurg Iustinian Simion, pe vremea când era student la Facultatea de Medicină din Târgu Mureș.

 

