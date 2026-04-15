Cu prilejul sărbătorii Sfintelor Paşti şi a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, în zilele de luni şi marţi, 13‑14 aprilie, Mănăstirea Frăsinei din județul Vâlcea, sfânt lăcaș ctitorit şi ocrotit
Duminica Sfintelor Paști la Râmnicu Vâlcea
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit în Duminica Sfintelor Paști, 12 aprilie, slujba din noaptea de Înviere la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea și a oferit Sfânta Lumină preoților și credincioșilor prezenți. Înaltpreasfinția Sa a rostit cu această ocazie un cuvânt de învățătură, încredințându‑i pe cei prezenți că „Lumina Celui înviat este lumina vieții dumnezeiești, care izvorăște din iubirea veșnică a lui Dumnezeu”. „Aceasta nu luminează numai ochii trupului, ci, mai ales, ochii sufletului, făcându‑l pe om să vadă adevărul propriei chemări: aceea de a trăi în comuniune cu Dumnezeu. În această lumină, întunericul păcatului se risipește, iar rănile firii omenești încep să se vindece”, a mai explicat ierarhul, informează arhiepiscopiaramnicului.ro.