Duminica Sfintelor Paști la Râmnicu Vâlcea

Duminica Sfintelor Paști la Râmnicu Vâlcea

Data: 15 Aprilie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit în Duminica Sfintelor Paști, 12 aprilie, slujba din noaptea de Înviere la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea și a oferit Sfânta Lumină preoților și credincioșilor prezenți. Înaltpreasfinția Sa a rostit cu această ocazie un cuvânt de învățătură, încredințându‑i pe cei prezenți că „Lumina Celui înviat este lumina vieții dumnezeiești, care izvorăște din iubirea veșnică a lui Dumnezeu”. „Aceasta nu luminează numai ochii trupului, ci, mai ales, ochii sufletului, făcându‑l pe om să vadă adevărul propriei chemări: aceea de a trăi în comuniune cu Dumnezeu. În această lumină, întunericul păcatului se risipește, iar rănile firii omenești încep să se vindece”, a mai explicat ierarhul, informează arhiepiscopiaramnicului.ro.

 

