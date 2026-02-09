Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Elevi oneșteni implicați în Concursul Național Catehetic

Elevi oneșteni implicați în Concursul Național Catehetic

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 09 Feb 2026

Grupul de cateheză al Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din Onești s‑a întâlnit vineri, 6 februarie, la Școala Gimnazială „Emil Racoviță”, la prima activitate din cadrul Concursului Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, ediția a XVIII‑a, organizat la nivelul Patriarhiei Române.

Profesoarele Daniela‑Elena Coșa și Oana‑Adina Vîlcu, împreună cu preoții Alexandru Pânzaru și Daniil Chirliu, au prezentat copiilor conceptul concursului și au ales ca titlu al activității lor „Familia - Icoană pilduitoare a Iubirii”.

La începutul activității, părintele Alexandru Pânzaru, coordonatorul grupul catehetic, a precizat pentru copiii participanți scopul acestor activități: „Avem ca ținte prestabilite ajutorarea celor ce provin din familii defavorizate sau cu diferite probleme, iar în mod firesc ne dorim să punem în lumină chipul femeii, soției, a mamei creștine care reușește să fie candela aprinsă a familiei chiar și în situații de criză. Ne dorim să fim aproape de comunitate, să identificăm, ba chiar să anticipăm provocările contemporane ale familiilor creștine și să reafirmăm importanța familiei creștine în societate”.

 

Citeşte mai multe despre:   Concursul național catehetic
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri