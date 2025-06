Elevii olimpici la Religie din judeţul Sibiu au fost premiaţi

Peste 120 de elevi de la școlile și liceele din județul Sibiu care au obținut rezultate remarcabile la etapa județeană a Olimpiadei de Religie și la alte concursuri au fost premiați astăzi, 11 iunie, de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Festivitatea de premiere a avut loc în capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, în prezenţa inspectorului școlar general al judeţului Sibiu, prof. Emilian-Marius Novac, a inspectorului de învățământ al Arhiepiscopiei Sibiului, Sorin Joantă, a inspectorului școlar pentru Religie din județul Sibiu, prof. Gabriela Frățilă, a mai multor profesori de Religie, alături de consilieri eparhiali și preoți, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de binecuvântare, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu i-a felicitat pe elevi pentru dragostea lor față de valorile spirituale ale Bisericii străbune și faţă de ora de Religie.

„Orice concurs te antrenează spre o victorie şi chiar dacă iei premiul I, important este să izbuteşti să parcurgi tot traseul concursului. Aţi venit nu doar de bunăvoie, ci şi datorită unei atracţii pe care o simţiţi, chiar dacă acum nu vă daţi seama de unde este, şi nici nu este nevoie să vă gândiţi de ce sunteţi credincioşi, de ce aveţi o anumită afinitate faţă de cele spirituale, pentru că toate acestea sunt în rădăcina fiinţei voastre. Aţi luat de la părinţi, de la bunici şi mai ales aţi reuşit voi să vă însuşiţi acest răspuns pe care suntem datori să-l dăm dragostei lui Dumnezeu care ne cuprinde pe toţi. Nu se poate răspunde unei iubiri nemărginite decât printr-o iubire curată şi sinceră. (...) Voi ne faceţi un serviciu imens, de aceea să ştiţi că bucuria noastră, fie că suntem profesori, fie că suntem îndrumători, preoţi sau părinţii voştri, toţi împreună primim darul vostru care este atât de încurajator”, a spus ierarhul.

Şcoala şi Biserica

Inspectorul școlar general prof. Emilian-Marius Novac a mulțumit ierarhului pentru buna colaborare, asigurând părinții și profesorii de un parteneriat trainic între Biserică și Inspectoratul Școlar Judeţean Sibiu.

„Şcoala are un dublu rol în viaţa unei societăţi: de a învăţa şi de a educa. Învăţătura o primim de la profesori, educaţia, însă, este ceva mai special. Ea ţine mai mult de sufletul fiecăruia dintre noi, iar educaţia religioasă face parte din acea educaţie de suflet pentru fiecare dintre elevii noştri, pentru că pune fundamentul unei educaţii etice şi morale. Prin acest mijloc de a recompensa pregătirea voastră academică, a elevilor noştri, noi de fapt punem o bază, un fundament, pentru viitoarea noastră societate pe care ne-o dorim o societate etică, morală. Doresc să vă felicit pe voi, în primul rând, pentru faptul că aţi ales să vă petreceţi ore, zile, săptămâni de pregătire pentru a ajunge la astfel de rezultate şi am încredere că prin voi, prin ceea ce veţi împărtăşi la timpul vostru către prieteni, către familie, către cunoscuţii voştri, această societate va avea pe mai departe un fundament etic, moral şi, de ce nu, unul religios. Ţin în mod special să-i mulţumesc Înaltpreasfinţiei Sale pentru că an de an îşi găseşte timpul şi dedicaţia pentru a vă premia şi pentru a vă aprecia eforturile şi vreau să-l asigur că şcoala sibiană este şi va fi mereu alături de Biserică pentru a lucra împreună pentru aceşti tineri minunaţi care, de fapt, sunt viitorul societăţii noastre. Vă felicit şi pe dumneavoastră, doamnelor şi domnilor profesori, pentru eforturile pe care le-aţi depus şi vă doresc multă sănătate şi putere de muncă în continuare”, a spus prof. Emilian-Marius Novac.

Cei peste 120 de elevi de la şcoli şi licee din judeţul Sibiu au primit la final premii și diplome din partea ierarhului.

Au fost premiaţi elevii cu rezultate foarte bune la Olimpiada de Religie, la Concursul Național Catehetic al Patriarhiei Române „Mărturisirea jertfelnică a dreptei credințe - moștenirea unui secol de Patriarhat pentru copii și tineri” și la Concursul interdisciplinar Cultură și spiritualitate românească, organizat împreună cu profesori de la alte discipline, precum limba și literatura română sau istorie.