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Episcopia Daciei Felix a primit vizita unei delegații a Episcopiei Caransebeșului

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Un articol de: Filip Hristofor Cane - 10 Iulie 2026

În ziua de 9 iulie 2026, Episcopia Daciei Felix a primit vizita unei delegații oficiale a Episcopiei Caransebeșului, condusă de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Oaspeții au fost întâmpinați la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, împreună cu colaboratorii Centrului eparhial.

Întâlnirea a început cu un moment de rugăciune în Catedrala Episcopală, urmat de prezentarea istoricului sfântului lăcaș. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Ieronim a adresat un cuvânt de bun-venit, evidențiind bucuria întâlnirii frățești și importanța consolidării colaborării dintre cele două eparhii, în sprijinul lucrării pastorale și al vieții bisericești.

Programul a continuat cu vizitarea principalelor obiective aflate în curs de amenajare și dezvoltare în cadrul Episcopiei Daciei Felix. Delegația a inspectat șantierul Centrului social-pastoral „Sfântul Ierarh Nectarie” din Vârșeț, investiție destinată extinderii activităților social-filantropice, educaționale și pastoral-misionare ale eparhiei. Totodată, au fost prezentate lucrările desfășurate la paraclisul eparhial, precum și terenul pe care urmează să fie construită viitoarea Mănăstire Dumbrava, proiect de referință pentru dezvoltarea vieții monahale și intensificarea activității duhovnicești din cuprinsul eparhiei.

În continuarea vizitei, la Centrul eparhial au avut loc discuții privind proiectele comune ale celor două eparhii. Dialogul a vizat aspecte administrative, organizatorice și patrimoniale, precum și identificarea unor noi direcții de cooperare în domeniile pastoral-misionar, educațional și catehetic. De asemenea, au fost analizate modalitățile prin care experiența acumulată în cadrul celor două eparhii poate contribui la dezvoltarea unor inițiative comune, menite să răspundă cât mai eficient nevoilor comunităților pe care le păstoresc.

 

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