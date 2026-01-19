Episcopul Alexandriei și Teleormanului la o biserică din Roșiori de Vede

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost prezent duminică în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, săvârșind Sfânta Liturghie. Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Mircea Ionescu, protopop de Roșiori de Vede; părintele Gabriel Ninel Popescu, parohul bisericii; părintele Marian Ciulei, preot pensionar; arhidiaconul Mihai Cătălin Bălănescu, precum și alți slujitori.

În cuvântul de învățătură, părintele Marian Ciulei a evidențiat faptul că: „Evanghelia citită astăzi ne prezintă minunea vindecării celor zece leproși, evidențiind suferința profundă pe care această boală o provoca, nu doar la nivel fizic, ci și prin izolarea completă din viața comunității. Minunea aceasta săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă să fim milostivi, să apreciem darul sănătății și al comuniunii, și să înțelegem că recunoștința față de Dumnezeu și sprijinul oferit semenilor sunt căi prin care credința noastră devine vie și autentică”.

Părintele Gabriel Ninel Popescu, parohul bisericii, i‑a mulțumit ierarhului locului pentru bucuria făcută comunității parohiale prin slujirea arhierească.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ctitorii lăcaşului de cult. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.