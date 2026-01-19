Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Episcopul Alexandriei și Teleormanului la o biserică din Roșiori de Vede

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 19 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost prezent duminică în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, săvârșind Sfânta Liturghie. Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Mircea Ionescu, protopop de Roșiori de Vede; părintele Gabriel Ninel Popescu, parohul bisericii; părintele Marian Ciulei, preot pensionar; arhidiaconul Mihai Cătălin Bălănescu, precum și alți slujitori.

În cuvântul de învățătură, părintele Marian Ciulei a evidențiat faptul că: „Evanghelia citită astăzi ne prezintă minunea vindecării celor zece leproși, evidențiind suferința profundă pe care această boală o provoca, nu doar la nivel fizic, ci și prin izolarea completă din viața comunității. Minunea aceasta săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă să fim milostivi, să apreciem darul sănătății și al comuniunii, și să înțelegem că recunoștința față de Dumnezeu și sprijinul oferit semenilor sunt căi prin care credința noastră devine vie și autentică”.

Părintele Gabriel Ninel Popescu, parohul bisericii, i‑a mulțumit ierarhului locului pentru bucuria făcută comunității parohiale prin slujirea arhierească.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ctitorii lăcaşului de cult. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.

 

