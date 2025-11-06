Episcopul Oradiei la ceas aniversar

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a sărbătorit luni, 3 noiembrie, împlinirea a 58 de ani de viață. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Izvorul Tămăduirii” din Oradea, care și‑a serbat în aceeași zi al doilea hram, „Așezarea în Lida Palestinei a moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință”.

Bucuria sărbătoririi Episcopului Oradiei a fost sporită prin prezența Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, care, însoțit de o delegație din eparhia sa, a adus cu sine lumina dragostei frățești și binecuvântarea comuniunii dintre cele două episcopii surori. Slujba a fost împodobită de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, alături de consilieri eparhiali, protopopi și reprezentanți ai asociațiilor eparhiale, precum și de credincioși din Eparhia Oradiei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii coralei Protopopiatului Oradea, dirijată de pr. prof. Ștefan‑Alexandru Lakatos.

Preasfințitul Părinte Siluan a rostit un cuvânt aniversar în care a evidențiat trei repere importante ale slujirii arhierești a Preasfințitului Părinte Sofronie. Între acestea, a amintit ridicarea Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Oradea, sfințită în anul 2020 la împlinirea unui veac de la reînființarea eparhiei și aflată astăzi în plin proces de înfrumusețare cu pictură bizantină în mozaic. De asemenea, a subliniat contribuția ierarhului la dezvoltarea învățământului teologic prin înființarea în anul 2007 a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, care a evoluat de la o singură clasă, cu 27 de elevi, la peste 1.100 de elevi înmatriculați în prezent. La sfârșit, a evocat preocuparea constantă pentru cultura bisericească și laică, reflectată în constituirea unei biblioteci impresionante la Centrul eparhial, cu un profil bine conturat spre teologie și, în mod special, artă bizantină, în perspectiva formării duhovnicești și intelectuale a clerului și a credincioșilor din eparhie.

La final, pr. paroh Cristian‑Octavian Rus, consilier cultural la Centrul eparhial al Episcopiei Oradiei, a rostit un cuvânt de felicitare adresat ierarhului Oradiei, transmițând, în numele clerului și al credincioșilor prezenți, urări de bine, sănătate și bună sporire în slujirea Eparhiei Oradiei. Din partea Permanenței Consiliului eparhial, Episcopul Oradiei a primit în dar un aranjament floral.

Preasfințitul Părinte Sofronie a mulțumit tuturor celor prezenți şi a subliniat că darul vieții își găsește deplina sa împlinire în slujirea Bisericii și în comuniunea sinceră dintre păstor și credincioși, încredințându‑i pe toți de rugăciunea sa neîncetată și de grija sinceră față de întreaga familie a Eparhiei Oradiei.

Duminică, 2 noiembrie, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Luncasprie din Protopopiatul Beiuș şi i‑a binecuvântat pe credincioşii prezenţi. Pr. paroh Andrei‑Radu Balint i‑a oferit ierarhului o cruce de binecuvântare și un aranjament floral.