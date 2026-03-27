Eveniment aniversar al polițiștilor români la Palatul Patriarhiei

La împlinirea a 30 de ani de la afilierea Secției Române la Asociația Internațională a Polițiștilor (IPA), Palatul Patriarhiei din București a găzduit vineri, 27 martie, Congresul IPA România. La evenimentul la care au participat reprezentanți din țară și de peste hotare ai organizației și oficialități de stat a fost prezent și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Otodoxe Române.

După intonarea Imnului Național de către Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale și a imnului IPA, Preasfinția Sa a săvârșit o scurtă slujbă de binecuvântare a lucrărilor acestui congres. A urmat un moment de reculegere ținut în memoria polițiștilor căzuți la datorie.

Prima alocuțiune a fost rostită de Mihai Liviu Tărtăreanu, președintele IPA România, care, după ce a salutat prezența autorităților de stat din structurile Ministerului Afacerilor Interne și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, dar și a celor zece delegații internaționale IPA, a afirmat: „Doresc să evidențiez participarea numeroasă la acest eveniment aniversar, a peste 25 de delegați, observatori și însoțitori, reprezentanți ai regiunilor IPA din toată țara, care dau consistență și valoare acestui moment aniversar. Ne aflăm într‑un loc cu o profundă încărcătură istorică și spirituală, Aula Magna a Palatului Patriarhiei. Este un loc al dialogului, responsabilității și valorilor care au definit, de‑a lungul timpului, societatea românească. Astăzi celebrăm 30 de ani de construcție, de implicare activă în comunitate și de solidaritate. Celebrăm oamenii care au contribuit la această construcție, relațiile care au depășit granițele, valorile și principiile care au rezistat în timp. De la momentul afilierii noastre la marea familie a Asociației Internaționale a Polițiștilor, Secția Română a evoluat constant, devenind într‑un timp relativ scurt una dintre cele mai dinamice și respectate secții la nivel internațional. Am demonstrat că profesionalismul poate merge mână în mână cu prietenia și că relațiile internaționale trebuie să se bazeze pe respectul și loialitatea față de instituțiile naționale. IPA reprezintă o comunitate care promovează valorile statului de drept, schimbul de experiență, dialogul intercultural și dezvoltarea continuă a membrilor săi”.

În continuare a luat cuvântul Martin Hoffmann, președintele IPA, care a lăudat parcursul Secției Române a organizației și a remarcat faptul că, în urmă cu patru ani, aceasta a devenit cea mai numeroasă la nivel internațional, însumând în prezent peste 59.000 de membri. Martin Hoffmann a evidențiat, de asemenea, proiectele de anvergură și activitățile desfășurate în mod constant de membrii Secției Române.

Un mesaj a fost adresat apoi și de comisarul‑șef de poliție penitenciară Florian Tudoroiu, director al Direcției Management Resurse Umane din cadrul ANP: „Parteneriatul dintre Asociația Internațională a Polițiștilor și Administrația Națională a Penitenciarelor este unul ferm, prin care ne‑am sprijinit reciproc. Președintele IPA a reafirmat, în cuvântul său, independența noastră sau lipsa amestecului politic, ceea ce face ca, indiferent de ce se întâmplă în această zonă, noi să rămânem strict o asociație profesională al cărei interes este acela de a ne asigura că suntem o resursă deosebit de importantă pentru funcționarea unui stat democratic”.

Ultimul cuvânt i‑a aparținut chestorului general de poliție Bogdan Despescu, secretat de stat în MAI: „Într‑un mediu internațional complex, marcat de riscuri de securitate diversificate și de nevoia unei coeziuni sociale autentice, cooperarea devine un instrument strategic indispensabil. În acest context, IPA completează în mod real eforturile noastre instituționale, ale polițiștilor din cadrul structurilor, cu cei care astăzi nu mai sunt în structuri, dar care sunt parte din familia Poliției. În egală măsură, IPA contribuie la consolidarea profilului României ca partener credibil, responsabil și angajat în arhitectura de securitate internațională. IPA România s‑a impus nu doar ca o organizație de referință, ci ca un actor respectat în spațiul internațional al cooperării polițienești. Poziționarea sa pe primul loc ca număr de reprezentanți în IPA este expresia unei comunități solide, implicate și profund ancorate în valorile pe care le promovează”.

După vizionarea unui scurt material video, delegații celor zece secții internaționale ale organizației prezenți la eveniment au transmis câte un mesaj de felicitare. Participanții au vizionat, apoi, un videoclip de prezentare a Secției Române a IPA.

În continuare, Gabriel Bulumac, director general Romfilatelia, a prezentat o nouă piesă filatelică dedicată momentului aniversar: „Astăzi, Romfilatelia, instituția însărcinată de statul român cu punerea în circulație a timbrelor și efectelor poștale, a decis să vi se alăture la acest moment aniversar prin lansarea unui întreg poștal cu timbru imprimat prin care marcăm cei 30 de ani de la aderarea Secției Române la Asociația Internațională a Polițiștilor. Anul acesta, doar trei organizații nonguvernamentale au reușit să aibă un astfel de privilegiu. Alături de imnul de stat, de drapel și de monedă, timbrul este un element de identitate națională”. Cu acest prilej, un panou filatelic a fost dezvelit și semnat de președintele IPA și președintele Secției Române, de secretarul de stat Bogdan Despescu și de directorul Romfilatelia. În continuare, invitații la eveniment au primit câte o mapă filatelică aniversară.

Congresul s‑a încheiat cu un moment muzical susținut de Grupul psaltic „Tronos”.

Asociația Internațională a Polițiștilor are o istorie de peste 75 de ani și reprezintă cea mai mare organizație profesională la nivel mondial, însumând aproximativ 380.000 de membri din 100 de țări aflate pe șase continente. Principalele obiective ale Secției Române a IPA se referă la promovarea respectului față de lege, stimularea legăturilor de prietenie, întrajutorare și respect reciproc, creșterea prestigiului și imaginii structurilor profesionale din care fac parte membrii IPA România și derularea unor proiecte naționale și internaționale.