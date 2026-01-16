Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Eveniment cultural la Seminarul „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea

Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 16 Ianuarie 2026

Ziua Culturii Naționale și marele poet Mihai Eminescu au fost celebrați joi, 15 ianuarie, și la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea, printr‑un eveniment cultural‑duhovnicesc organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

Manifestarea a debutat cu momente muzicale susținute de Corul „Carpe in Deum”, dirijat de părintele prof. Gheorghe Cristian Gorun, care a interpretat cântări cu profundă încărcătură spirituală, urmate de o doină și de o rugăciune.

În continuare, elevii au recitat poezii eminesciene reprezentative.

Programul a cuprins și un referat susținut de părintele prof. Gheorghe Stan, intitulat „Familia și credința creștină în formarea spirituală a lui Mihai Eminescu”, precum și vizionarea unui documentar realizat de TRINITAS TV, dedicat spiritualității din viața și opera poetului.

La final, Preasfințitul Părinte Visarion a adresat un cuvânt de învățătură, subliniind importanța valorilor culturale și spirituale în formarea tinerilor, rolul credinței creștine în păstrarea identității naționale, precum și legătura poetului național cu Biserica.

 

