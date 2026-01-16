Eveniment cultural la Seminarul „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea

Ziua Culturii Naționale și marele poet Mihai Eminescu au fost celebrați joi, 15 ianuarie, și la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea, printr‑un eveniment cultural‑duhovnicesc organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

Manifestarea a debutat cu momente muzicale susținute de Corul „Carpe in Deum”, dirijat de părintele prof. Gheorghe Cristian Gorun, care a interpretat cântări cu profundă încărcătură spirituală, urmate de o doină și de o rugăciune.

În continuare, elevii au recitat poezii eminesciene reprezentative.

Programul a cuprins și un referat susținut de părintele prof. Gheorghe Stan, intitulat „Familia și credința creștină în formarea spirituală a lui Mihai Eminescu”, precum și vizionarea unui documentar realizat de TRINITAS TV, dedicat spiritualității din viața și opera poetului.

La final, Preasfințitul Părinte Visarion a adresat un cuvânt de învățătură, subliniind importanța valorilor culturale și spirituale în formarea tinerilor, rolul credinței creștine în păstrarea identității naționale, precum și legătura poetului național cu Biserica.