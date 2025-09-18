Eveniment dedicat Sfântului Antim Ivireanul la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

Miercuri, 17 septembrie, la Salonul Carol din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București, a avut loc dezbaterea „Antim Ivireanul”, un eveniment cultural și spiritual dedicat personalității marelui ierarh, cărturar și martir al Bisericii Ortodoxe Române.

La această manifestare au participat reprezentanți ai mediului academic, ai Bisericii și diplomați, care au subliniat actualitatea operei și jertfei Sfântului Antim Ivireanul.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Ambasada Georgiei la București, aducând în atenția publicului legătura spirituală și culturală dintre poporul român și cel georgian prin figura luminoasă a Sfântului Antim Ivireanul.

Printre invitații de seamă s‑au numărat Excelența Sa, doamna Tamar Beruchashvili, ambasadoarea Georgiei în România; Laura Bădescu, director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române; părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și director al Bibliotecii Sfântului Sinod; precum și prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române.

Excelența Sa, doamna Tamar Beruchashvili, ambasadoarea Georgiei în România, le‑a vorbit celor prezenți despre viața și opera Sfântului Antim Ivireanul, evidențiind totodată legăturile strânse și de durată dintre Biserica Ortodoxă Română și cea a Georgiei.

„Evenimentul organizat în această seară la Biblioteca Centrală Universitară, cu sprijinul părintelui arhimandrit Policarp Chițulescu, a oferit publicului o proiecție captivantă a unui film documentar dedicat vieții și activității Sfântului Antim Ivireanul. Documentarul a scos în evidență contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea culturii românești, a tiparului religios și a limbii liturgice române, dar și rolul său de păstor grijuliu și promotor al valorilor Ortodoxiei. Un moment deosebit al evenimentului l‑a constituit lectura unui poem scris de Sfântul Antim, inițial în greacă și ulterior tradus în română și georgiană. Versurile reflectă virtuțile răbdării, dăruirii și hărniciei, omagiind atât efortul tipografilor și lucrătorilor, cât și devotamentul credincioșilor care au contribuit la răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu”.

În continuare, părintele arhimandrit Policarp Chițulescu a evidențiat contribuția deosebită a Sfântului Antim Ivireanul la dezvoltarea culturii românești: „Sfântul Antim Ivireanul rămâne una dintre cele mai importante personalități ale culturii și spiritualității românești, recunoscut pentru darurile sale excepționale. Ca tipograf, om de cultură și traducător, el a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea limbii liturgice românești și a literaturii române, lăsând o moștenire de neprețuit în patrimoniul spiritual și cultural al țării. Ca ierarh, Sfântul Antim a fost întotdeauna aproape de oameni, un adevărat păstor de suflete. Predicile și scrierile sale au călătorit nu doar în Țările Române, ci și până în Basarabia și dincolo de granițe, aducând mângâiere și încurajare celor aflați în suferință, indiferent de neam sau limbă”, a spus părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal.

La finalul evenimentului, cei prezenți au putut viziona filmul documentar „Georgian Heritage. In the Bosom of Europe”, care a evidențiat frumusețea moștenirii spirituale și culturale georgiene, arătând profunzimea acestei tradiții în context european.