Eveniment editorial la Oradea

Episcopia Oradiei, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, a organizat pe 18 septembrie, în sala Teatrului „Regina Maria” din Oradea, lansarea volumului „Învierea lui Lazăr de‑a lungul secolelor. Volumul I: 125-1486”, la editura Spandugino, semnat de pr. dr. Bogdan Tătaru‑Cazaban, care, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a conferențiat și în prima parte a zilei la Conferința semestrială preoțească de toamnă la Catedrala Episcopală din Oradea.

Evenimentul a fost deschis de prof. dr. Ani Radu‑Cernea, psiholog și consilier școlar la Liceul Ortodox din Oradea, apoi a continuat cu un moment artistic susținut de violoncelistul Victor Sandu, prim‑violoncelist al Filarmonicii de Stat din Oradea, moment încununat de rostirea de către diac. Sorin Paina a unui imn de tradiție creștină arabă scris în cinstea sărbătorii învierii lui Lazăr - „Bucură‑te, Betanie”.

Pr. Bogdan Tătaru‑Cazaban, cercetător științific gradul I la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, profesor asociat al Universității din București și fost ambasador al României la Vatican, a prezentat principalele direcții ale volumului, evocând bogăția tradiției creștine, timpurii, legate de episodul biblic al învierii lui Lazăr. Au fost amintite numeroase mărturii artistice și arheologice, precum frescele lui Giotto, scenele sculptate pe sarcofagele paleocreștine și reprezentările descoperite în catacombele primelor secole, mărturii ale devoțiunii și reflecției profunde ale creștinilor, din diferite locuri ale lumii, asupra acestei minuni - toate acestea redate într‑o calitate grafică de excepție în cadrul volumului.

Dialogul cu lect. univ. dr. Mihai Maci, reputat profesor și eseist orădean, a adus un plus de profunzime și vitalitate serii.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un cuvânt de binecuvântare, mulțumind Preafericitului Părinte Daniel pentru binecuvântarea patriarhală și părintelui Bogdan Tătaru‑Cazaban pentru prelegerea erudită și emoționantă. Ierarhul i‑a îndemnat pe cei prezenți la introspecție, la trăirea cu sens și cu simțire, dar mai ales la rugăciune, ca răspuns personal la chemarea lui Hristos: „Lazăre, vino afară!” Seara s‑a încheiat cu un moment de rugăciune isihastă sub îndrumarea ierarhului: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește‑ne pe noi și lumea Ta”.