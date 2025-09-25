Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Eveniment editorial la Oradea

Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 25 Septembrie 2025

Episcopia Oradiei, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, a organizat pe 18 septembrie, în sala Teatrului „Regina Maria” din Oradea, lansarea volumului „Învierea lui Lazăr de‑a lungul secolelor. Volumul I: 125-1486”, la editura Spandugino, semnat de pr. dr. Bogdan Tătaru‑Cazaban, care, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a conferențiat și în prima parte a zilei la Conferința semestrială preoțească de toamnă la Catedrala Episcopală din Oradea.

Evenimentul a fost deschis de prof. dr. Ani Radu‑Cernea, psiholog și consilier școlar la Liceul Ortodox din Oradea, apoi a continuat cu un moment artistic susținut de violoncelistul Victor Sandu, prim‑violoncelist al Filarmonicii de Stat din Oradea, moment încununat de rostirea de către diac. Sorin Paina a unui imn de tradiție creștină arabă scris în cinstea sărbătorii învierii lui Lazăr - „Bucură‑te, Betanie”.

Pr. Bogdan Tătaru‑Cazaban, cercetător științific gradul I la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, profesor asociat al Universității din București și fost ambasador al României la Vatican, a prezentat principalele direcții ale volumului, evocând bogăția tradiției creștine, timpurii, legate de episodul biblic al învierii lui Lazăr. Au fost amintite numeroase mărturii artistice și arheologice, precum frescele lui Giotto, scenele sculptate pe sarcofagele paleocreștine și reprezentările descoperite în catacombele primelor secole, mărturii ale devoțiunii și reflecției profunde ale creștinilor, din diferite locuri ale lumii, asupra acestei minuni - toate acestea redate într‑o calitate grafică de excepție în cadrul volumului.

Dialogul cu lect. univ. dr. Mihai Maci, reputat profesor și eseist orădean, a adus un plus de profunzime și vitalitate serii.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un cuvânt de binecuvântare, mulțumind Preafericitului Părinte Daniel pentru binecuvântarea patriarhală și părintelui Bogdan Tătaru‑Cazaban pentru prelegerea erudită și emoționantă. Ierarhul i‑a îndemnat pe cei prezenți la introspecție, la trăirea cu sens și cu simțire, dar mai ales la rugăciune, ca răspuns personal la chemarea lui Hristos: „Lazăre, vino afară!” Seara s‑a încheiat cu un moment de rugăciune isihastă sub îndrumarea ierarhului: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește‑ne pe noi și lumea Ta”.

 

