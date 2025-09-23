Conferinţă preoţească la Oradea

Cu prilejul împlinirii a 105 ani de la reînființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, sub providențiala și emblematica arhipăstorire a Episcopului‑ctitor Roman Ciorogariu (prin Decretul Regal de reînființare - 30 august 1920), joi, 18 septembrie, a avut loc o conferinţă aniversară. Evenimentul s‑a aflat sub semnul Centenarului Patriarhiei Române și al aniversărilor locale semnificative.

În Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea, care marchează în acest an 30 de ani de la sfințirea și așezarea pietrei de temelie de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, 20 de ani de la începerea sfintelor slujbe în lăcașul de închinare și 5 ani de la târnosirea ei de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a fost săvârşită Sfânta Liturghie, în prezența clerului din cele patru protopopiate, a viețuitorilor așezămintelor monahale, a cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, a celor de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, precum și a celor care predau disciplina Religie.

După slujba de Te Deum, programul a continuat cu lansarea volumului „Sfântul Atanasie cel Mare. Scrieri în apărarea Sinodului de la Niceea”, ediție îngrijită și comentată de profesorul lect. univ. dr. Ovidiu Sferlea, apărut la Editura Doxologia.

Momentul central al programului l‑a constituit Conferința preoțească semestrială de toamnă, având tema „Eshatologia universală în viziunea Părintelui Dumitru Stăniloae”.

Referatul a fost întocmit și susținut de părintele doctor Bogdan Tătaru‑Cazaban, preot slujitor la Biserica „Bucur Ciobanul” din București, cercetător științific gradul I la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, profesor asociat al Universității din București și fost ambasador al României la Sfântul Scaun.

Prezența sa la Oradea, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, a reprezentat un prilej de aleasă bucurie și înălțare duhovnicească, aducând clerului și monahilor Episcopiei Oradiei o reflecție de profunzime asupra gândirii marelui teolog și sfânt mărturisitor al Bisericii Ortodoxe Române, canonizat în acest an jubiliar.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a adresat un cuvânt de felicitare și binecuvântare, subliniind importanța unității de credință și a mărturisirii în Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.