Evenimente de bilanț în Episcopia Daciei Felix

Ședința de lucru a Consiliului eparhial și a Adunării eparhiale a Episcopiei Daciei Felix a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia. Lucrările au fost conduse de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care a evidențiat realizările deosebite ale eparhiei, ca rod al unei activități responsabile și susținute.

Lucrările organismelor eparhiale au debutat cu oficierea slujbei de Te Deum în Catedrala Eparhială. În cuvântul său, Părintele Episcop Ieronim a evidențiat faptul că activitatea Episcopiei Daciei Felix din anul precedent a avut drept scop întărirea comunității românești din Serbia.

„Activitățile împlinite în decursul anului care a trecut stau mărturie unei lucrări statornice, menite să întărească viața duhovnicească, identitatea și comuniunea comunităților istorice românești din aceste ținuturi”, a spus ierarhul, după cum evidențiază site‑ul episcopiadaciafelix.ro.

În continuare, au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor Administrației eparhiale, de către consilierii eparhiali. Toate acestea au reflectat munca susținută și dăruirea depusă de clerul și credincioșii eparhiei.

Printre cele mai importante realizări ale anului precedent se numără canonizarea Sfintei Magdalena de la Mălainița, construirea unui paraclis eparhial, ridicarea Centrului social‑pastoral cu hramul „Sfântului Ierarh Nectarie”, precum și susținerea unor ample lucrări de reconsolidare a unor imobile bisericești și administrative din cuprinsul mai multor parohii. Totodată, anul a fost bogat în activități dedicate tinerilor, prin organizarea de tabere, ateliere și conferințe cu tematică educațional‑duhovnicească. Un accent deosebit a fost pus și pe consolidarea legăturii dintre școală, parohie și familie, prin evaluarea activității didactice a profesorilor de religie din unitățile de învățământ.

În Duminica a 33‑a după Rusalii, 1 februarie, dedicată Pildei vameșului și fariseului, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Glogoni, Serbia, împreună cu un sobor de clerici din Serbia și din România. Cu acest prilej, credincioșii au avut bucuria de a se închina la icoana cu chipul Sfintei Mucenițe Marina, care adăpostește o părticică din sfintele sale moaște, aflată în patrimoniul parohiei sârbe.

La momentul rânduit, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat puterea rugăciunii smerite, care îl înalță pe om. Ierarhul a arătat că vameșul devine model al pocăinței lucrătoare, întrucât își asumă starea sa de păcătoșenie, stând în fața lui Dumnezeu și rostind cu zdrobire de inimă: „Dumnezeu, milostiv fii mie păcătosul”, se arată pe site‑ul eparhiei.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Cristian Băbăuț, parohul comunității din Glogoni, a adresat cuvinte de mulțumire PS Părinte Episcop Ieronim pentru purtarea de grijă arătată acestei parohii, precum și tuturor clericilor și credincioșilor prezenți la acest ales moment din viața comunității Episcopiei Daciei Felix.