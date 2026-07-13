Evlavie către Maica Domnului la o mănăstire tulceană

În Duminica a 6‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” din Măcin, județul Tulcea.

La Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Măcin se păstrează spre închinare o copie fidelă a Sfintei Icoane „Prodromița”, oferind credincioșilor posibilitatea de a se ruga înaintea chipului binecuvântat al Maicii Domnului.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a evidențiat puterea credinței și importanța rugăciunii adresate Maicii Domnului.

„Lucruri folositoare și învățături sublime aflăm din Evanghelia acestei Duminici a 6‑a după Rusalii. Învățăm cât de folositoare este credința în viața noastră, căci prin ea putem depăși toate încercările vieții. Aflăm că Domnul Hristos, înainte de a tămădui trupește, vindecă întotdeauna sufletește, cum a făcut și cu paraliticul din această Evanghelie. Să ne folosim și noi de Taina Sfintei Mărturisiri sau a Spovedaniei, pe care Domnul a lăsat‑o în Biserică drept izvor de tămăduire sufletească, precum și de Taina Sfântului Maslu, prin care primim vindecare de bolile trupului prin lucrarea Sfântului Duh. Să o chemăm mereu în rugăciune pe Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului și Maica noastră a credincioșilor, ca să ne mijlocească tămăduiri sufletești și trupești de la Fiul ei, Domnul nostru Iisus Hristos. Să cinstim Sfânta Icoană «Prodromița» și să ne plecăm genunchii înaintea chipului ei celui nefăcut de mâini omenești, pentru a dobândi cele de folos și pentru a deveni și noi icoane ale sfințeniei, bunătății și iubirii față de aproapele în lumea în care trăim”, a spus Preasfințitul Părinte Visarion.

Anul acesta s‑au împlinit două decenii de la slujba de binecuvântare a lucrărilor și sfințirea pietrei de temelie a bisericii Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” din județul Tulcea.