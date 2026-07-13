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Icoana Maicii Domnului „Prodromița” cinstită într‑o parohie prahoveană

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Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 13 Iulie 2026

În Parohia Cocorăștii Grind din județul Prahova, la finalul săptămânii anterioare, a fost cinstită cu multă evlavie Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Prodromița”, biserica parohială găzduind o copie în mărime naturală a originalului din Sfântul Munte Athos.

Evenimentele liturgice au debutat sâmbătă seara, 11 iulie, în ajunul zilei de prăznuire a acestei icoane, cu săvârșirea slujbei Privegherii. În continuare, cei aproximativ 350 de credincioși care au participat la slujba de seară au pornit în procesiune pe străzile din cuprinsul parohiei cu icoana Maicii Domnului, alături de ei aflându‑se părinții slujitori și monahiile viețuitoare ale Mănăstirii Țigănești. Icoana procesională, purtată pe o masă mobilă, a fost precedată de toaca procesională, de ripide și de purtătorii de drapele. După săvârșirea procesiunii, a urmat un cuvânt de învățătură și de laudă a Preasfintei Fecioare, precum și o agapă frățească la care au luat parte toți cei prezenți. Sărbătoarea a fost încununată de oficierea Sfintei Liturghii, duminică, 12 iulie, ne‑a transmis părintele paroh Ioan Vrăjitoru. 

 

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