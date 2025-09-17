Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Sibiului

Sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sibiului a avut loc marţi, 16 septembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu. La această sesiune a examenului de capacitate preoţească s‑au înscris şase candidaţi, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Sibiului, licenţiaţi în Teologie, care vor avea posibilitatea să ocupe una dintre parohiile vacante din eparhie.

Cei şase candidaţi au susţinut o probă scrisă şi una orală prin care li s‑au verificat cunoştinţele de Teologie Dogmatică, Teologie Liturgică şi Spiritualitate, precum şi cunoştinţele de Catehetică, Omiletică şi Administraţie parohială şi legislaţie bisericească.

Pentru promovarea examenului de capacitate preoţească, teologii vor trebui să obţină minimum media 7,00. Candidaţii care vor obţine media peste nota 9,00 au posibilitatea ca, timp de doi ani, să candideze pentru un post vacant de preot paroh în Arhiepiscopia Sibiului, în timp ce candidaţii care vor obţine media finală între 7,00 şi 9,00 au la dispoziţie un an pentru a ocupa un post vacant.

Tematica aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi pusă la dispoziţia licenţiaţilor în Teologie urmăreşte să pregătească viitori slujitori ai sfintelor altare pentru provocările misionare şi pastorale actuale.

Admitere la studiile universitare de doctorat

În aceeaşi zi, în Amfiteatrul „Mircea Păcurariu” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc examenul de admitere pentru studiile universitare de doctorat din cadrul prestigioasei instituţii de învăţământ teologic. La acest examen de admitere la studiile universitare de doctorat din cadrul facultăţii sibiene s‑au înscris 13 candidaţi, care au susţinut o probă scrisă din Teologia Dogmatică, urmată de un interviu.