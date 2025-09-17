Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Examen de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Sibiului

Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 17 Septembrie 2025

Sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoţească din Arhiepiscopia Sibiului a avut loc marţi, 16 septembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu. La această sesiune a examenului de capacitate preoţească s‑au înscris şase candidaţi, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Sibiului, licenţiaţi în Teologie, care vor avea posibilitatea să ocupe una dintre parohiile vacante din eparhie.

Cei şase candidaţi au susţinut o probă scrisă şi una orală prin care li s‑au verificat cunoştinţele de Teologie Dogmatică, Teologie Liturgică şi Spiritualitate, precum şi cunoştinţele de Catehetică, Omiletică şi Administraţie parohială şi legislaţie bisericească.

Pentru promovarea examenului de capacitate preoţească, teologii vor trebui să obţină minimum media 7,00. Candidaţii care vor obţine media peste nota 9,00 au posibilitatea ca, timp de doi ani, să candideze pentru un post vacant de preot paroh în Arhiepiscopia Sibiului, în timp ce candidaţii care vor obţine media finală între 7,00 şi 9,00 au la dispoziţie un an pentru a ocupa un post vacant.

Tematica aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi pusă la dispoziţia licenţiaţilor în Teologie urmăreşte să pregătească viitori slujitori ai sfintelor altare pentru provocările misionare şi pastorale actuale.

 Admitere la studiile universitare de doctorat

În aceeaşi zi, în Amfiteatrul „Mircea Păcurariu” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc examenul de admitere pentru studiile universitare de doctorat din cadrul prestigioasei instituţii de învăţământ teologic. La acest examen de admitere la studiile universitare de doctorat din cadrul facultăţii sibiene s‑au înscris 13 candidaţi, care au susţinut o probă scrisă din Teologia Dogmatică, urmată de un interviu. 

