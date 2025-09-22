Examen de selecționare în Arhiepiscopia Bucureștilor

Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat la începutul acestei săptămâni o nouă sesiune a examenului de selecționare pentru slujitorii sfintelor altare care doresc să ocupe un post vacant de preot în municipiile București și Ploiești. Examenul a debutat astăzi, 22 septembrie, cu o probă practică de slujire, cei 12 clerici înscriși, șapte preoți şi cinci diaconi, săvârșind Sfânta Liturghie în sobor, în Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclis universitar, sub supravegherea Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În cuvântul rostit la încheierea slujbei, Preasfinția Sa a evocat viața luminoasă a Sfântului Teodosie de la Brazi, așezându‑l ca reper de slujire pentru cei de astăzi.

„Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi, în mod deosebit, pe unul dintre ierarhii martiri ai Bisericii noastre, pe Sfântul Teodosie de la Brazi, Mitropolitul Moldovei. Deși a păstorit puțin în Moldova, istoria acelor locuri îl pomenește ca pe un ierarh râvnitor, ctitor de biserici, iubitor de viață monahală și mai ales nedreptățit, iar în cele din urmă martirizat, încununându‑și viața cu vărsarea sângelui pentru Mântuitorul Iisus Hristos și pentru propovăduirea Evangheliei. Sfântul Teodosie de la Brazi a trăit într‑o perioadă în care Biserica a avut foarte mulți ierarhi râvnitori, misionari și cu daruri felurite. Așa a fost Sfântul Varlaam, Mitropolitul Moldovei în aceeași perioadă, Sfântul Mitropolit Dosoftei, la plecarea căruia în Polonia Episcopul Teodosie i‑a luat locul pentru o scurtă perioadă, precum și Episcopul Ioan de la Râșca și Secu. Toți aceștia au fost prețuiți de contemporani, dar și de urmași, pentru modelul pe care l‑au lăsat și pe care îl urmează mulți slujitori ai Bisericii de azi”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Totodată, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor ne‑a vorbit despre importanța acestui examen în vederea evaluării clericilor care doresc să fie slujitori în orașe, unde comunitățile de credincioși sunt mai variate, iar așteptările de la slujitorii Bisericii sunt mai mari: „Într‑o astfel de zi, în Biserica «Sfânta Ecaterina», paraclis universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» din București, a avut loc o Liturghie săvârșită de cei doisprezece candidați pentru examenul de selecționare, în Capitală, respectiv în spitalele aflate în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cei mai mulți candidați provin din Arhiepiscopia Bucureștilor, iar trei candidați provin din alte eparhii, iar în aceeași zi are loc și o examinare liturgică, urmând ca marți să se desfășoare proba orală, în fața profesorilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și a unor ostenitori cu experiență din administrația bisericească”.

Mâine, clericii înscriși la examenul de selecționare vor susține alte două probe, una scrisă și una orală, în fața unei comisii prezidate de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, din care vor fac parte preoți consilieri din Administrația eparhială și cadre didactice de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București. La examenul de selecționare se pot înscrie clericii care au cel puțin cinci ani de activitate și cel puțin gradul 2 clerical.