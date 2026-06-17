Examen de selecționare pentru clerici în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În Arhiepiscopia Dunării de Jos a avut loc marţi, 16 iunie, o nouă sesiune a examenului de selecționare în vederea transferului clericilor la parohiile din mediul urban. Evaluarea s‑a desfășurat la Centrul eparhial din oraşul Galaţi, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

La această sesiune a examenului de selecţionare au participat 10 clerici de la parohiile din cuprinsul acestei eparhii, care au îndeplinit condiţiile canonice, statutare şi regulamentare bisericeşti necesare. După participarea la Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi împărtăşirea cu Sfintele Taine, a urmat susţinerea probelor scrisă şi orală. Cele două probe susţinute de candidaţi s‑au desfăşurat în Sala „Episcop Chesarie Păunescu” din incinta Centrului eparhial.

Comisia de evaluare a fost formată din cadre didactice de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi şi din clerici din Administraţia eparhială, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian.

În deschiderea examenului, Înaltpreasfinţia Sa le‑a spus candidaţilor să își exercite misiunea preoţească nu din obligație, ci din iubire și responsabilitate față de întreaga comunitate și parohie, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel din Epistola a doua către Corinteni, cap. 11, v. 28.

Totodată, au fost evocați Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul și Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul ca modele de râvnă duhovnicească, remarcabili prin tipărirea cărților de cult și grija deosebită față de credincioși. De asemenea, a fost amintită şi viziunea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae asupra comuniunii liturgice. Cuvântul ierarhului s‑a încheiat cu un îndemn la solidaritate, subliniind necesitatea unui sprijin reciproc între cler și popor pentru a sluji unității Bisericii. Cei care promovează examenul de selecţionare pot candida pentru ocuparea unui post de cleric vacant din mediul urban.