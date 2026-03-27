Expoziția „Cruce și lumină. Chipuri și mărturii ale credinței” la Tulcea

Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 27 Martie 2026

La Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Tulcea a avut loc joi, 26 martie, vernisajul expoziției „Cruce și lumină. Chipuri și mărturii ale credinței”. Evenimentul a fost organizat de Episcopia Tulcii, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea și face parte din agenda evenimentelor culturale preconizate de Episcopia Tulcii a se derula în cursul anului 2026. Expoziția cuprinde peste 70 de obiecte liturgice (sfinte vase, cruci, icoane, pistornice, cărți de cult, veșminte arhierești și preoțești, bedernițe) din perioada secolelor XIX‑XX. Oferind o perspectivă religioasă interetnică din Dobrogea, expoziția aduce în prim plan obiecte de cult provenite din colecția Centrului eparhial al Episcopiei Tulcii, din colecțiile bisericilor tulcene istorice și din colecții particulare, de o mare valoare artistică.

Pieselor de cult bisericesc li se adaugă elemente de artă populară cu simbolistică creștină din colecțiile Muzeului de Artă și Muzeului de Etnografie din cadrul ICEM Tulcea: icoane de vatră, crucea casei, pristornice din gospodăria tradițională (un sigiliu din lemn, lut sau metal, cu însemnele religioase IC XC NI KA – „Iisus Hristos Biruiește”), piese decorative (îndeosebi ștergare și covoare decorate cu motive precum oul încondeiat, cozonacul, crucea, pistornicul sau pristornicul, steaua, crinul, ramuri, vița-de-vie, porumbelul ș.a.) și de port (cămașa cu barburi/clini decorată cu ornamente dispuse în formă de cruce). Prin simbolistica motivelor populare care încifrează semnificaţii ale unei mentalităţi arhaice păstrate prin tradiţie, prin arta plină de fantezie şi rafinament, prin virtuozitatea execuţiei tehnice, piesele expuse constituie elemente de artă definitorie pentru creaţia noastră populară. Sunt prezentate și câteva obiecte de cult și de devoțiune provenite din Orientul Apropiat și Africa (Etiopia și Egipt), evidențiind dimensiunea universală a creștinismului. Expoziția pune în valoare îndeosebi patrimoniul religios și tradițiile specifice perioadei Postului Mare și Învierii Domnului.

La eveniment, alături de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, care a adresat un cuvânt de binecuvântare, au fost prezenți preoți consilieri de la Centrul eparhial, preoți din municipiul Tulcea, personalități ale vieții culturale tulcene și elevi de la liceele tulcene. Un moment deosebit l‑a constituit prezența Corului ,,Carpe in Deum” de la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Casian”, care a interpretat un buchet de cântări dedicate perioadei Postului Mare și Săptămânii Mari. În alocuțiunile rostite de dr. Iuliana Titov, șef serviciu Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea, și de dr. Steluța Pârâu, etnolog, s‑au subliniat valoarea religioasă, culturală, artistică și patrimonială a expoziției, precum și raporturile de bună colaborare existente de‑a lungul anilor între Episcopia Tulcii și instituțiile locale specializate în conservarea patrimoniului artistic local. Expoziția va fi deschisă publicului până în luna iunie 2026.

 

