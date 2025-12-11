Expoziție fotografică la Facultatea „Justinian Patriarhul” din București

Holul central al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit miercuri, 10 decembrie, deschiderea expoziției multimedia „Vizita de studiu - ecouri peste timp; vârstele Târgoviștei”, ediția a 7‑a. Expoziția surprinde vizual, în special prin fotografie, cele mai semnificative momente ale vizitei de studiu desfășurate în Arhiepiscopia Târgoviștei, în perioada 26–29 noiembrie 2025, la care au participat studenții specializării Teologie Asistență Socială.

Materialele expuse, fotografii, dar și prezentări tematice, au fost realizate de studenții Facultății de Teologie Ortodoxă, implicați în derularea vizitei de studiu. Evenimentul a reunit participanții acestui program educațional desfășurat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu sprijinul Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. Întâlnirea a fost moderată de lect. dr. Laurențiu Tănase, inițiatorul și coordonatorul principal al proiectului.

„Vizita de studiu în cadrul căreia inaugurăm această expoziție de fotografii și imagini este un proiect pe care l‑am început în urmă cu cinci ani. Treptat, ne‑am dat seama că este deosebit de important pentru studenții noștri de la specializarea Teologie Asistență Socială, datorită faptului că, prin aceste vizite de studiu pe teren, obținem rezultate complementare activității didactice de la catedră. Menționez acest lucru pentru că este un proiect educațional inovativ, care își propune să ofere informații menite să completeze pregătirea studenților noștri din domenii variate. Pentru vizita recentă de studiu, a șaptea la număr, aș dori să precizez că, în fiecare an universitar, organizăm câte o vizită la începutul semestrului și câte una la finalul celui de‑al doilea semestru. În cadrul acestor vizite, ne propunem să identificăm instituții de asistență socială, să observăm modul lor de funcționare și să permitem studenților să intre în contact direct cu cei care coordonează aceste instituții, precum și cu beneficiarii lor”, a spus lect. dr. Laurențiu Tănase.

Părintele prof. dr. David Pestroiu, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a subliniat importanța acestor activități pentru studenți, evidențiind rolul lor în îmbogățirea formării teologice și în aprofundarea cunoașterii vieții bisericești: „Este o bucurie pentru conducerea Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București să sprijine inițiativele unui învățământ de calitate care să se bazeze pe crearea unor programe și proiecte didactice prin care să se intensifice nu numai actul de predare, ci și valențele comunionale ale unor legături de suflet care se creează atunci când realizăm pelerinaje sau excursii de studii, cum sunt acestea pe care le‑au creat cu multă râvnă colegii noștri care predau la specializarea Teologie Asistență Socială la nivel de licență și master”.

Participanții la eveniment, cadre didactice, preoți implicați în activitatea socială și studenți, au împărtășit impresii și reflecții despre experiența trăită la Târgoviște, subliniind valoarea educativă și spirituală a vizitei. Printre vorbitori s‑au numărat părintele lect. dr. Aurel Mihai, părintele Tudor Gheorghe și mai mulți dintre studenții implicați în organizarea evenimentului.

Expoziția foto poate fi vizitată în perioada 10–24 decembrie 2025.