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Festivitate de absolvire la Extensia de la Roma a Facultății „Justinian Patriarhul”

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Data: 26 Iunie 2026

Absolvenții promoției 2026 ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București - Extensia de la Roma, Italia (programul de studii universitare de licență Teologie Ortodoxă Pastorală - Extensia de la Roma și programul de studii universitare de master Pastorație și viață liturgică - Extensia de la Roma), au depus miercuri, 24 iunie 2026, jurământul de credință față de Biserica Ortodoxă Română, la încheierea studiilor universitare.

Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În continuare, a avut loc festivitatea de premiere. Cu acest prilej, ierarhul i‑a felicitat pe absolvenți și le‑a adresat un cuvânt de binecuvântare, îndemnându‑i să fie stăpâni în viața de zi cu zi pe cunoștințele lor teologice, întrucât lucrurile care ne robesc sunt cele care ne și stăpânesc.

La rândul său, pr. lect. univ. dr. Cosmin Daniel Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, i‑a transmis mulțumiri Preasfințitului Părinte Episcop Siluan pentru sprijinul constant acordat spre buna desfășurare a activităților didactice. Totodată, părintele decan a subliniat rolul Facultății de Teologie Ortodoxă din București ca școală a Bisericii și a evidențiat misiunea de învățare reciprocă dintre profesori și studenții extensiei din Roma.

Din delegația care s‑a deplasat la Roma pentru organizarea examenului de finalizare a studiilor au mai făcut parte pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București; pr. lect. univ. dr. Aurel Mihai; pr. conf. univ. dr. Zaharia Matei și diac. drd. George Adrian Șerban.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în luna septembrie 2017, la Roma, au debutat cursurile extensiei Facultății de Teologie din București, programul de studii universitare de licență Teologia Pastorală. Din anul 2023, în cadrul extensiei de la Roma, se organizează și cursuri de master (program de studii universitare - Pastorație și viață liturgică).

În luna iulie a acestui an va avea loc sesiunea de admitere la extensiile de la Roma ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Pentru mai multe detalii, vă invităm să vizitați site‑ul dedicat extensiilor: www.ftoub.unibuc.ro /secțiunea Admitere Roma.

 

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