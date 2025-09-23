Finalul taberei naționale ASCOR de la Arad

Duminică, 21 septembrie, la Catedrala istorică a Aradului, a avut loc Sfânta Liturghie care a încununat programul Taberei Naționale ASCOR „Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea”. Evenimentul s‑a desfășurat în perioada 18‑21 septembrie cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, reunind zeci de tineri ortodocși din întreaga țară.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți, din care au făcut parte pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, pr. conf. univ. dr. Lucian Farcașiu, îndrumător ASCOR Arad, și părinții slujitori ai Catedralei vechi a Aradului. La Sfânta Liturghie a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Înaltpreasfinția Sa a adresat un cuvânt de învățătură despre „Altarul jertfei mântuirii” (Galateni 2, Marcu 8), care este Crucea Domnului pe care, venind în lume, El S‑a răstignit pentru ca omul să Îl urmeze purtând crucea, nu prin faptele Legii Vechi, ci prin credința în Hristos Domnul.

Predica Înaltpreasfințitului Părinte Timotei a fost primită cu emoție de participanții din întreaga țară, care, la final, au primit și binecuvântarea chiriarhului, fiind onorați și profund impresionați de prezența acestuia în mijlocul lor.

La finalul slujbei, părintele decan Cristinel Ioja a spus enoriașilor că la Arad a avut loc Tabăra Națională ASCOR „Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea” și a evidențiat prezența la eveniment a inspectorului patriarhal Mihai Paraschiv. Acesta a înmânat filialei Arad a ASCOR Diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române și medalia „Sfânta Treime - Izvorul vieții și al unității Bisericii”, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în semn de apreciere pentru organizarea taberei naționale. Acest semn de apreciere din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române constituie un punct de referință în istoria filialei ASCOR de la Arad, fiind prima distincție de acest fel care onorează întreaga comunitate.

Ulterior, tinerii au vizitat clădirea fostei Academii Teologice arădene, în prezent sediul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, unde, până în 1948, a predat și Sfântul Părinte Ilarion Felea. Au vizitat apoi biserica Parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt” din Șega I, al cărei ctitor este Sfântul Ilarion Felea, care a păstorit aici în perioada 1930‑1939.