„Fotogeografica 2025” la Biblioteca Națională a României

Atriumul Bibliotecii Naționale a României din București a găzduit miercuri, 15 octombrie, vernisajul ediției a 29‑a a Salonului național de fotografie „Fotogeografica 2025”, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea Societății de Geografie din România. Expoziția adună, în spațiul generos al instituției, fotografiile mai multor pasionați de arta naturală.

La „Fotogeografica 2025” de la Biblioteca Națională a României au participat părintele asist. dr. Ștefan Sfarghie, ostenitor la „Ziarul Lumina”, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, autorități ale statului, cadre didactice universitare, artiști ai fotografiei, precum și specialiști geografi.

În deschidere, au rostit un cuvânt de bun-venit Gabriela Nicolescu, redactor marketing cultural și relații publice al Bibliotecii Naționale Române; și Marius Bostan, antreprenor, inițiator Repatriot și fost ministru al comunicațiilor și societății informaționale.

În continuare, Daniela David, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a vorbit despre importanța vernisajului de la Biblioteca Națională a României: „Tinerii artiști care participă la «Fotogeografica» ne transmit un mesaj profund, acela că munca lor în sensul cel mai nobil este și o formă de creație, de dăruire și implicare socială. Vă mulțumesc și vă invit să descoperiți poveștile pe care aceste imagini le spun despre locuri, despre oameni, despre noi”.

Mihai Moldovan, director al Casei de Cultură a Studenților din București, a vorbit despre catalogul „Fotogeografica 2025”: „La acest album s‑a lucrat intens, din vară până acum, iar Paul Bordaș știe cât timp s‑a alocat acestuia, pentru că este o muncă dificilă să selectezi peste 1.800 de fotografii. Cum îi stă mai bine Casei de Cultură decât să promoveze cultura, patrimoniul natural al țării? […] Prin promovarea acestui album, promovăm țara și frumusețea pe care o are lumea aceasta întreagă”.

Mai departe, au rostit câte un cuvânt de felicitare în urma organizării acestui proiect: Cristian Ghiurcă, președintele Uniunii Studenților din București, și Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.

Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost transmis de părintele asist. dr. Ștefan Sfarghie.

„Omul creat după chipul lui Dumnezeu este chemat să privească lumea, nu doar cu ochii trupului, ci și cu ochii inimii, descoperind în frumusețea naturii înțelepciunea și iubirea Creatorului. «Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria», spunea psalmistul David (Psalmi 18, 1). Astfel, contemplarea naturii devine un act de recunoștință față de Dumnezeu și de comuniune cu El și cu semenii, o rugăciune tăcută a omului, care vede în creație icoana prezenței dumnezeiești. Fotografia, ca formă de artă, poate fi o mărturie vizuală a acestei comuniuni. Prin sensibilitatea și atenția artistului, un peisaj, o rază lumină, cerul înstelat, o privire umană devin prilej de uimire și de laudă adusă lui Dumnezeu. O asemenea inițiativă, precum «Fotogeografica 2025», unește știința geografiei, cunoașterea spațiului și a lumii materiale cu dimensiunea spirituală a frumosului, oferind publicului o cale de redescoperire a creației ca dar divin. Felicităm organizatorii acestui eveniment pentru contribuția remarcabilă la formarea conștiinței naționale, la promovarea valorilor autentice și a respectului față de mediul înconjurător. Astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie să cultivăm o ecologie a spiritului, precum și o atitudine de grijă și responsabilitate față de darul vieții și față de natură, care ne sunt încredințate de Dumnezeu spre pază și sfințire”, a spus delegatul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, prof. univ. dr. Corneliu Iațu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și președinte al Societății de Geografie din România, a subliniat cele două aspecte care au stat la baza organizării acestei expoziții: „Această expoziție are o dublă semnificație. Pe de o parte, evenimentul anual «Fotogeografica 2025» este foarte important pentru lumea artiștilor fotografi, iar pe de altă parte, marcăm împlinirea 150 de ani de la fondarea Societății de Geografie din România, sub imboldul Principelui Carol I, care va deveni mai târziu rege al României, care a marcat această societate. Cred că suntem singura societate de științe din România care are o asemenea vechime și o asemenea continuitate”.

La final, prof. univ. dr. Corneliu Iațu a oferit Medalia Societății de Geografie din România, dedicată împlinirii a 150 de ani de activitate, editată de Monetăria Statului Român, lui Paul Bordaș, fondator „Fotogeografica” și al programului „România student Tour”. Acesta a adresat un cuvânt de mulțumire. „Sunt onorat și o primesc ca pe o obligație, pentru a aduce misiunea pe mai departe și de a lăsa noilor generații viitoare acest mesaj de a conserva și de a proteja tot ce înseamnă patrimoniul cultural și natural al României, precum și tot elementul nostru identitar”, a spus fondatorul „Fotogeografica”.

Expoziția „Fotogeografica 2025” poate fi vizitată la Biblioteca Națională a României în perioada 15 octombrie - 15 noiembrie 2025.