Hirotonie în Biserica „Sfânta Parascheva” din Râmnicu Sărat

Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 09 Feb 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a slujit duminică, 8 februarie, în Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, unde a hirotonit un diacon.

Credincioși din întreaga urbe râmniceană au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de chiriarh în biserica închinată Ocrotitoarei Moldovei, Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei oferind răspunsurile la strană.

În soborul slujitorilor s‑au aflat opt clerici: pr. Mădălin‑Marius Alexe, consilier eparhial; pr. paroh Cristian Asănache, protoiereu al Protopopiatului Râmnicu Sărat; pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protoiereu al Protopopiatului Buzău II; pr. Nicolae Moraru și pr. Gianin‑Cristian Oprea, cadre didactice la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău; pr. Marius Asănache, paroh al Parohiei Oreavu I; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

Ierarhul a rostit o predică pe marginea pericopei evanghelice din Duminica a 34‑a după Rusalii, a Întoarcerii fiului risipitor (Luca 15, 11‑32), evidențiind iubirea necondiționată a lui Dumnezeu față de omul căzut, Care așteaptă cu răbdare și nădejde întoarcerea fiecărui fiu rătăcit.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Marius‑Adrian Giurgea, absolvent de Teologie pastorală, a fost hirotonit în treapta de diacon.

 

