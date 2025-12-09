Hirotonie la Catedrala Episcopală din Huși

Data: 09 Decembrie 2025

Duminică, 7 decembrie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși, înconjurat de un sobor din care au făcut parte părinți consilieri de la Centrul eparhial din Huși și slujitorii catedralei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Tabor” a Catedralei Episcopale, coordonată de Elisabeta Irimiea.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a descris profilul spiritual al celor care nu se pot bucura de binele din viața semenilor lor, precum și efectele nefaste ale formalismului în viața duhovnicească.

De asemenea, Părintele Episcop Ignatie a amintit de tendința malefică de a se multiplica răul și de a se zdrobi identitatea semenilor: „Observați astăzi cu câtă ușurință aruncăm cu noroi în cei de lângă noi. O facem atât de natural și, paradoxal - și aici este culmea acestei atitudini diabolice, malefice - în numele «binelui». Din ce în ce mai multă lume are o sete malefică de a‑și distruge semenul, decât să‑l pună în lumină și să scoată în evidență valoarea pe care o are. Dacă veți întâlni astfel de oameni, care văd ceea ce este valoros în semenii lor sau au capacitatea de a scoate la iveală binele din sufletul semenilor, să știți că aceștia sunt de o noblețe extraordinară, pentru că ei înșiși sunt angajați în lupta de a spori frumosul, de a lăsa ca lumina să strălucească. Cei ce caută să zdrobească identitatea celorlalți sunt ei înșiși murdari pe dinlăuntrul lor”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotonit întru preot, pe seama Catedralei Episcopale din Huși, pe diaconul Flavius Gabriel Bolohan, consilier în cadrul Centrului eparhial Huși.