Zilele Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, la a 8‑a ediție

În zilele de 8 și 9 decembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț s‑a desfășurat activitatea spiritual‑științifică „Zilele Mitropolit Veniamin Costachi”, aflată la cea de‑a 8‑a ediție, eveniment în cadrul căruia școala teologică nemțeană și‑a cinstit patronul cultural.

În prima zi a manifestărilor, luni, 8 decembrie, părintele stareț al Mănăstirii Neamț, arhim. Benedict Sauciuc, înconjurat de soborul de preoți profesori ai seminarului, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru marele ierarh și pentru membrii familiei sale, întrucât la 18 decembrie se împlinesc 179 de ani de la mutarea sa în veșnicie, iar în data de 20 ale aceleiași luni comemorăm 257 de ani de la nașterea Mitropolitului Veniamin Costachi.

Apoi în foaierul clădirii principale a seminarului au fost vernisate două expoziții. Prima, realizată de elevii seminariști ai secției Patrimoniu cultural, coordonați de profesorii Oana Grădinaru și Dan Țârdea, intitulată „Anul omagial și comemorativ 2025 în iconografie și grafică”.

Cea de‑a doua expoziție a fost organizată de prof. Mirel Gălușcă și de bibliotecara școlii, prof. Cristina Grigore, intitulată „Veniamin Costachi și renașterea tipografică a Moldovei”.

Activitatea culturală a continuat în sala de festivități a seminarului, unde arhim. prof. Mihail Daniliuc a prezentat o amplă comunicare dedicată vieții și activității Mitropolitului Veniamin Costachi.

A doua zi a debutat cu un Te Deum, apoi, în sala de festivități, s‑a desfășurat programul stabilit. Inspectorul Mihai Giosan a transmis participanților felicitările și aprecierile Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru amplele manifestări spiritual‑științifice organizate cu prilejul „Zilelor Veniamin Costachi”. Profesorii școlilor participante au rostit, la rândul lor, cuvântul de salut: Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău; Seminarul Teologic „Sfântul Andrei” din Galați; Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea; Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gura de Aur” din Huși; Liceul Teologic Ortodox „Episcop Melchisedec” din Roman; Seminarul Teologic „Sfântul Ierarh Dosoftei” din Suceava; Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi; Seminarul Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași; Seminarul Teologic „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Agapia; Liceul Teologic „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra Neamț; Liceul Tehnologic „Arhim. Chiriac Nicolau” din Vânători‑Neamț.

A urmat apoi conferința susținută de părintele Mihai Zvorăște, cu titlul: „Elevul seminarist, bucurie pentru familie, Biserică și Țară”.

Programul a continuat cu simpozionul „Rădăcini care dau rod. Școlile care ne‑au crescut și oameni de lumină care le‑au cinstit”, în cadrul căruia 26 de elevi de la cele 11 seminarii teologice participante au susținut referatele pregătite pentru această manifestare științifică.

În pauza dintre comunicări, câțiva elevi seminariști, coordonați de prof. Cristina Grigore, consilier educativ al seminarului, au prezentat celor prezenți un frumos moment cultural‑artistic, intitulat „Șezătoare la Hanul Ancuței”.

La finalul simpozionului, părintele director Viorel Laiu a adresat un cuvânt de apreciere participanților.