Concertul „Rugă și colindă” la Dărmănești

Galerie foto (2)
Un articol de: Pr. Andrei Alixandrescu - 10 Decembrie 2025

Marți, 9 decembrie, orașul băcăuan Dărmănești, din Protopopiatul Moinești, a fost cuprins de o lumină aparte. La Centrul Cultural „Plopu”, credincioșii s‑au adunat cu inimile pline de emoție pentru a asculta colindele vestitoare ale Nașterii Domnului. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale a adus în dar comunității un concert extraordinar, care a transformat sala într‑un adevărat altar al cântării.

Preasfințitul Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost prezent la acest moment de bucurie, răspunzând invitației părintelui protopop Costel Mareș și a primarului orașului, Toma Constantin. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre smerenia pe care fiecare creștin trebuie să o aibă în fața minunii Nașterii Mântuitorului. Totodată, a oferit comunității un album dedicat Sfintei Mucenițe Filofteia, amintind de zilele de sărbătoare din septembrie, când credincioșii din Dărmănești au avut bucuria de a se închina la sfintele ei moaște.

Colindele interpretate de Grupul psaltic „Tronos” au răsunat ca niște rugăciuni cântate, purtând sufletele celor prezenți către Betleemul de odinioară. Fiecare melodie a fost o chemare la pace, credință și la bucuria simplă a Crăciunului. Dirijorul și fondatorul grupului, părintele arhidiacon Mihail Bucă, a condus cu măiestrie vocile psalților, iar armoniile bizantine au adus lacrimi de emoție în ochii ascultătorilor.

 

