Slujiri arhiereşti la Oradea

Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 10 Decembrie 2025

În Duminica tămăduirii femeii gârbove, 7 decembrie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în Parohia Oradea‑Zorilor. Predica ierarhului s‑a concentrat asupra felului în care Domnul Hristos lucrează tainic vindecarea, arătând, prin smerenia tăcută a femeii gârbove, că adevărata ridicare a omului nu se naște din pretenții pripite și condiționări lumești, ci din credința statornică și disponibilitatea de a înțelege și primi darul eliberării de păcat și de moarte.

„Noi suntem acum în Postul Crăciunului și ne pregătim pentru întâlnirea cu Cel Care este Mesia, Mântuitorul nostru, Izbăvitorul nostru din moarte! Cel Care vine și Se face Om ca să ia asupra Sa povara tuturor bolilor și neputințelor și suferințelor noastre, iar, în cele din urmă, să primească moartea, pentru ca vrăjmașul nostru cel din urmă, moartea, să fie zdrobit. Toată această bucurie a poporului vine din speranța lui mesianică, iar bucuria poporului pentru toate faptele cele preamărite săvârșite de Dânsul este bucuria poporului creștin din toate timpurile și din toate locurile pentru Biruința Întâiului‑Născut din morți asupra tuturor răutăților și, bineînțeles, rușinarea tuturor celor care Îi stau împotrivă, care I‑au stat sau Îi vor mai sta. Ieri, astăzi, mâine”, a spus ierarhul.

Pr. Călin‑Dănuț Ioniță, protopopul Oradiei, şi pr. conf. univ. dr. habil. Miron Erdei, parohul și ctitorul sfântului lăcaș, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” din Oradea, au adresat cuvinte de mulțumire ierarhului.

Hramul Parohiei Oradea Nufărul

La sărbătoarea Sfântului Nicolae, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a liturghisit în biserica Parohiei Oradea Nufărul, cu prilejul hramului. În omilia sa, ierarhul a conturat în cuvinte portretul iconic al Sfântului Ierarh Nicolae, arătând cum credința neclintită, cumpătarea, milostenia și biruința asupra ispitelor nu sunt doar virtuți, ci repere permanente pentru omul care caută sens și împlinire. 

 

