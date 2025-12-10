Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert de colinde al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei"

Concert de colinde al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei”

Știri
Un articol de: Pr. Justinian‑Remus A. Cojocar - 10 Decembrie 2025

100 de copii și tineri, îmbrăcați în straie populare, au vestit Nașterea Domnului la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în seara zilei de 8 decembrie, în cadrului celei de a 17‑a ediții a extraordinarului concert de colinde al Asociației Culturale „Sfântul Mitropolit Dosoftei”. A fost o atmosferă distinsă, de bucurie și emoție.

În cadrul evenimentului au concertat: corul de tineri al Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), grupul de colindători „Sfântul Andrei” al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Gura Humorului și grupul folcloric „Busuiocul” al Ansamblului Studențesc „Arcanul” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. Sala Auditorium „Joseph Schmidt” de la Universitate a fost plină de oameni, iar la final au colindat împreună, acompaniați la nai, vioară și cobză, instrumente mânuite cu măiestrie de către tinerii talentați.

În cadrul manifestării artistice, și bunicii au fost în centrul atenției, cu acest prilej desfășurându‑se cea de‑a treia ediție a Sărbătorii Bunicilor. Astfel, tinerii și copiii și‑au arătat mulțumirea și recunoștința față de bunicii și bunicile lor.

Cei mai activi tineri voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au fost nominalizați și valorizați în cadrul Galei Tinerilor Voluntari ATOS pe anul 2025.

 

