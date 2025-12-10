Hramul istoric al Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc

La sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc și‑a sărbătorit hramul istoric. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie alături de Preasfințitul Părinte Dimitrie de Safița, Episcop‑vicar al Mitropoliei de Akkar din Patriarhia Antiohiei, evidențiind comuniunea frățească dintre cele două Biserici.

O părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nicolae a fost așezată spre închinare în Catedrală, oferind credincioșilor prilejul de a se apropia cu evlavie de marele făcător de minuni și ocrotitor al lăcașului de cult.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Dimitrie a transmis mulțumiri Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru binecuvântarea de a sluji în România, precum și Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, pe care l‑a numit prieten apropiat încă din vremea studiilor sale la Thessalonic.

Vorbind despre Sfântul Nicolae, Preasfințitul Dimitrie a amintit că acesta este cinstit pretutindeni datorită vieții sale pline de virtuți şi a evidenţiat exemplul milosteniei Sfântului Nicolae, făcută întotdeauna în ascuns, fără dorința de a primi laude.

Preasfinţitul Părinte Episcop Andrei l‑a hirotesit întru arhimandrit pe protosinghelul Filotei Mînzală, exarh cultural și eclesiarh al Catedralei Episcopale. În continuare, pr. Dumitru Gherman, care între anii 1983 și 1990 a fost protopop al Protopopiatului Miercurea Ciuc și preot slujitor al Catedralei Episcopale, a primit „Crucea eparhială pentru clerici”, iar preoteasa Maria Gherman a primit distincția „Crucea eparhială pentru mireni”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Andrei a adresat un cuvânt de mulțumire și de binecuvântare tuturor celor prezenți, subliniind în mod special prezența și dragostea frățească a Preasfințitului Părinte Dimitrie din Patriarhia Antiohiei, cu care îl leagă o prietenie de peste 25 de ani. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corala Pocrov a Catedralei Episcopale.