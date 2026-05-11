Hirotonie la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Urziceni

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 10 mai, Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Urziceni, județul Ialomița, împreună cu un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte și părintele Aurel Berbec, protopop de Urziceni. Dialogul liturgic a fost întreținut de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia. La momentul chinonicului, tânăra Timeea Berbec a interpretat pricesne pascale, oferind bucurie duhovnicească celor prezenți.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Ștefănescu, care va sluji în Parohia Progresu, Protopopiatul Oltenița, județul Călărași.

La momentul rânduit, Episcopul Sloboziei și Călărașilor a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă, evidențiind setea omului după Dumnezeu și importanța dobândirii „apei vii”, care este harul Duhului Sfânt. Ierarhul a subliniat faptul că femeia samarineancă, prin întâlnirea cu Hristos, și‑a schimbat viața, devenind mărturisitoare a adevărului și vestitoare a Evangheliei în cetatea sa, conform sfesc.ro. La finalul slujbei, ierarhul a acordat rangul de iconom pentru doi clerici.