Hirotonii la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” - Ghencea din Capitală

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit astăzi, 20 septembrie, în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” - Ghencea, Protopopiatul I Capitală. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, și a săvârșit două hirotonii: întru preot, pe seama acestei parohii, pe părintele diacon Vasile Florea, ostenitor în cadrul Sectorului Cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și întru diacon pe tânărul teolog Emanuel Ilie Enoae, pentru Biserica „Sfântul Nicolae” - Comarnic, Protopopiatul Câmpina, județul Prahova.

Din soborul de slujitori care s-au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte părintele Ștefan Zară, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele Ilie Mihai, parohul comunității „Nașterea Maicii Domnului” - Ghencea, precum și alți preoți și diaconi.

La momentul rânduit, după citirea pericopei evanghelice de la Matei (24, 1-13), ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat că viața creștină este o permanentă chemare la purtarea Crucii: „Drumul nostru către cer va trebui să treacă prin Cruce, prin răbdare și prin jertfelnicie. Nimeni nu poate ajunge la Înviere fără a trece mai întâi prin suferința și biruința Crucii. Când greutatea ne apasă, să cerem mai mult ajutor de la Dumnezeu, mai multă putere și mai multă răbdare. Chiar și cel mai zelos dintre Apostoli nu a primit cu ușurință cuvintele Mântuitorului atunci când Domnul a spus că va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși, că va fi răstignit, dar că a treia zi va învia. Sunt multe lucruri care ne îndeamnă și pe noi, iubiți credincioși, cu prilejul praznicului Înălțării Sfintei Cruci, dar și în perioada care îl precedă și îl urmează, la purtarea Crucii, la asumarea jertfelnică a propriei noastre cruci, fiecare după darurile și nevoințele sale. Crucea nu este doar un semn al suferinței, ci și al iubirii jertfelnice prin care Hristos a biruit moartea. Cel care își poartă crucea cu răbdare descoperă, în cele din urmă, puterea Învierii. În fața necazurilor vieții, creștinul nu trebuie să se lase copleșit, ci să își ridice privirea spre Cel ce a transformat Crucea în scară către cer. Crucea este pentru fiecare dintre noi izvor de mângâiere, de întărire și de nădejde. Așadar, să ne străduim ca prin purtarea crucii personale să fim mereu mai aproape de Hristos și de împărăția Lui cea veșnică.”

Totodată, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evocat exemplul Sfântului Mare Mucenic Eustație, sărbătorit în această zi, care L-a descoperit pe Hristos prin semnul Crucii apărut între coarnele unui cerb, în timpul unei vânători: „Dumnezeu Se descoperă atât oamenilor simpli, cât și celor aflați în demnități înalte, chemându-i pe toți să Îl urmeze și să Îl mărturisească în orice împrejurare a vieții. Astfel de daruri pe care le primesc unii oameni de la Dumnezeu sunt semne speciale pe care El le arată din marea Lui milostivire. Sărbătoarea acestor sfinți este pentru noi un îndemn, în preajma Înălțării Sfintei Cruci, la a înțelege sensul esențial al vieții, acela de a ne duce crucea până la capăt și de a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru toate. Sfântul Mare Mucenic Eustație împreună cu soția sa, Teopista, și cu fiii lor, Agapie și Teopist, au mărturisit credința cu mult curaj în fața încercărilor și a prigonirii, arătând că iubirea și credința în Hristos rămân mai presus de toate. Ei au pătimit împreună, păstrând dreapta credință până la moarte, fiind modele de statornicie și jertfelnicie pentru întreaga familie creștină. Iar atunci când ne este mai greu, când simțim că povara crucii ne copleșește, să cerem mai mult ajutor de la Dumnezeu, mai multă răbdare și mai multă putere”, a spus Preasfinția Sa.

La momentele rânduite din slujbă, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l-a hirotonit preot pe diaconul Vasile Florea, și diacon pe teologul Emanuel Ilie Enoae.

La finalul slujbei, ierarhul a adresat cuvinte de binecuvântare și de îmbărbătare noilor slujitori ai Bisericii, reamintindu-le că „slujirea preoțească și diaconească este în primul rând o cruce, dar și o mare cinste, pentru că înseamnă a fi împreună-lucrător cu Hristos la mântuirea oamenilor”.

La rândul său, părintele Ilie Mihai, parohul bisericii „Nașterea Maicii Domnului” - Ghencea, i-a mulțumit ierarhului pentru prezența în mijlocul credincioșilor, săvârșirea rânduielilor sfinte și bogatul cuvânt de învățătură.