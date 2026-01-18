Hram la biserica gălăţeană din cartierul Micro 21

Sâmbătă, 17 ianuarie, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, parohia gălăţeană din cartierul Micro 21, ce îl are ca ocrotitor spiritual pe acest mare sfânt cuvios părinte, s‑a aflat în zi de sărbătoare.

În ziua hramului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cea mică a acestei comunităţi, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Chiriarhul Dunării de Jos a împărtăşit cu Sfintele Taine copiii prezenţi la slujbă, mulţi dintre aceştia fiind elevi la Şcoala Gimnazială Nr. 3 „Ion Luca Caragiale” din Galaţi.

Această instituţie de învăţământ se află pe teritoriul canonic al parohiei, iar 50 de copii de la această şcoală sunt asistaţi în cadrul centrului de zi al parohiei, unde după programul şcolar îşi fac temele, se joacă, participă la diverse activităţi instructiv‑educative şi primesc masa de prânz.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop Casian a vorbit despre darurile Milostivului Dumnezeu revărsate în lume prin Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, un ascet reprezentativ pentru duhul vieţii călugăreşti.

De asemenea, ierarhul locului a arătat că „activităţile de la această parohie sunt o continuare a iubirii Sfântului Antonie faţă de tinerii care au deveni dascălii dumnezeieştii liniştiri filocalice”.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţia Sa a binecuvântat cu agheasmă lucrările efectuate până în prezent la biserica mare a parohiei şi apoi a săvârşit parastasul pentru ctitorii şi binefăcătorii acestei biserici, dar şi pentru vrednicul de pomenire ierarh Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului şi teolog de seamă al Bisericii noastre.

La final, micii credincioşi au primit cu alimente şi produse igienico‑sanitare şi au luat prânzul în clădirea centrului social, fiind serviţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian şi ceilalţi preoţi slujitori.

De asemenea, cu prilejul hramului, prin grija Consiliului şi Comitetului parohial, 50 de persoane bolnave şi cu posibilităţi materiale reduse au primit produse alimentare.