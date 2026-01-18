Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Timișoarei s‑a întrunit în ședință ordinară de lucru, la sediul Centrului eparhial, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan.

La această ședință anuală au participat Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, părintele vicar, părinții consilieri, protopopii, stareții și starețele de la mănăstirile eparhiei, precum și membrii Adunării eparhiale.

După oficierea slujbei de Te Deum, în biserica monument istoric din incinta Centrului eparhial, sub protia Preasfințitului Părinte Paisie Lugojeanul, au urmat lucrările pe comisiile de specialitate ale Adunării, în cadrul cărora au fost prezentate proiectele de activități pentru anul 2026, aprobate ulterior în plen.

Din rapoartele prezentate de părintele vicar și de părinții consilieri reiese faptul că în anul 2025 s‑a desfășurat o activitate bogată în sectoarele administrativ‑bisericesc, cultural și comunicații media, învățământ și tineret, economic‑patrimonial, social‑filantropic și juridic, control și audit, precum și în așezămintele monahale.

Astfel, pentru bunul mers al vieții bisericești, au fost hirotoniți preoți și diaconi, au fost târnosite și sfințite biserici, au fost binecuvântate paraclise și capele funerare, a fost pusă piatra de temelie pentru noi lăcașuri de cult.

Activitățile culturale au fost structurate pe câteva coordonate majore: aniversări și comemorări, canonizări, activitate editorială, precum și parteneriate educaționale și mediatice.

În cadrul acestei ședințe, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a conferit academicianului Păun‑Ion Otiman, membru de onoare al Adunării eparhiale, ordinul eparhial „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș pentru mireni”.

În încheiere, Părintele Mitropolit Ioan a supus la vot proiectele de hotărâri prezentate și propunerile formulate de membrii Adunării pentru anul 2026, apoi a adresat mulțumiri tuturor.