Hram la parohia din cartierul gălăţean Micro 21

Sâmbătă, 17 ianuarie, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, parohia din cartierul gălăţean Micro 21, care îl are ca ocrotitor spiritual pe acest mare părinte al monahismului, s-a aflat în zi de aleasă sărbătoare.

În ziua hramului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mică a parohiei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

La momentul împărtășirii, ierarhul a oferit Sfintele Taine copiilor prezenți la slujbă, mulți dintre aceștia fiind elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 3 „Ion Luca Caragiale” din Galați. Această unitate de învățământ se află pe teritoriul canonic al parohiei, iar aproximativ 50 de copii beneficiază de sprijin în cadrul centrului de zi al comunității parohiale. Aici, după programul școlar, elevii își fac temele, participă la activități educative și recreative și primesc masa de prânz, într-un mediu de sprijin și solidaritate.

În cuvântul de învățătură, Părintele Arhi­episcop Casian a vorbit despre darurile Milostivului Dumnezeu revărsate în lume prin Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, subliniind importanța acestuia ca model de viață ascetică și duhovnicească. Totodată, ierarhul a arătat că lucrarea social-educativă desfășurată în cadrul parohiei reprezintă o continuare firească a iubirii Sfântului Antonie față de tineri, chemați să crească în duhul liniștii filocalice și al formării morale. Copiii care frecventează școala „Sfântul Antonie cel Mare” sunt asemenea unor mlădițe sădite prin grija lui Dumnezeu și a Bisericii, rod al unei misiuni dedicate familiilor creștine aflate în dificultate. Prin această inițiativă, ei primesc șansa de a se forma într-un spațiu al bucuriei, al solidarității și al creșterii prin educație și deprinderi alese, devenind chip viu al pedagogiei duhovnicești a Sfântului Antonie cel Mare în viața comunității de astăzi.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinția Sa a binecuvântat, prin stropire cu agheasmă, lucrările realizate până în prezent la biserica mare a parohiei, iar apoi a săvârșit slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș, precum și pentru vrednicul de pomenire ierarh Antonie Plămădeală, Mitropolit al Ardealului și teolog de seamă al Bisericii Ortodoxe Române.

La finalul evenimentului, copiii au primit alimente și produse igienico-sanitare și au luat masa de prânz în cadrul centrului social al parohiei, fiind serviți de Înaltpreasfințitul Părinte Casian împreună cu preoții slujitori. De asemenea, cu prilejul hramului, prin grija Consiliului și a Comitetului parohial, 50 de persoane bolnave și cu posibilități materiale reduse au beneficiat de ajutor constând în produse alimentare.