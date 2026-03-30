Hramul Bisericii „Buna Vestire” din Ieud

Un articol de: Andrei Fărcaş - 30 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit duminică, 29 martie, Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire” din Ieud, județul Maramureș, care și-a sărbătorit în această zi hramul, și a rostit cuvânt de învățătură, în prezenţa unei mulţimi de credincioşi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, iar la priceasnă au cântat corul de fete al parohiei, precum și corul credincioaselor. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la Evanghelia duminicii, a vorbit celor prezenţi despre Pătimirile Mântuitorului și cererea fiilor lui Zevedeu. La sfârșitul Sfintei Liturghii, preotul paroh Dinu Horațiu Brici i-a oferit în dar ierarhului o icoană a Sfintei Maria Brâncoveanu și un coș cu flori.

 

    Duminica Sfintei Maria Egipteanca la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

    În Duminica a 5-a din Postul Paștilor, 29 martie, în mijlocul credincioșilor care au venit la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a poposit Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. După ce s‑a închinat la cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, odor neprețuit așezat în această perioadă în paraclisul care îi poartă numele, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în incinta ansamblului monastic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai așezământului monahal și clerici de la Centrul eparhial Suceava, precum și pr. Vasile Ioana, paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae Dintr‑o Zi” din București. Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

    30 Mar, 2026
