Hramul Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare” din Tulcea

În ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, 17 ianuarie, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat Sfânta Liturghie la biserica închinată acestui sfânt, din municipiul Tulcea. Din sobor a făcut parte și părintele Ciprian Chiosea, parohul sfântului lăcaș.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat virtuțile marelui povățuitor de suflete egiptean, Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, evidențiind calitatea de îndrumător al obștilor monahale africane din primele secole creștine.

În continuare, a fost oficiată și slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii, precum și pentru vrednicul de pomenire Mitropolitul Antonie Plămădeală.

Tot sâmbătă a fost sfințit și noul lumânărar ridicat în curtea parohiei tulcene.

La finalul programului liturgic, credincioșii prezenți au primit daruri și pachete alimentare cu ocazia hramului parohiei tulcene.

Construită în stil moldovenesc, ca arhitectură, Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” este unică în peisajul bisericilor din municipiul Tulcea.