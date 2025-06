Hramul Catedralei Episcopale din Huși

Data: 30 Iunie 2025

Catedrala Episcopală din Huși a îmbrăcat duminică, 29 iunie 2025, haine de sărbătoare, cu prilejul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii lăcaşului ctitorit de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, se arată pe episcopiahusilor.ro. Numeroșii credincioși, din localitate și din împrejurimi, care au trecut pe sub cupola turnului-clopotniță, s‑au închinat la raclele cu fragmente din moaștele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ale Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi și ale Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna, așezate într‑un baldachin special, în curtea catedralei.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Din soborul slujitorilor au făcut parte consilieri eparhiali, protopopi, stareți și duhovnici din cadrul eparhiei. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonat de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În omilia rostită după citirea textului evanghelic, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a arătat că lumina harului lui Dumnezeu amplifică lumina conștiinței omului, sporind discernământul personal: „Mântuitorul ne vorbește despre ochiul sufletului - conștiinţa - care este întotdeauna legată de planul lui Dumnezeu, de ceea ce El dorește să facă cu noi. Conștiinţa este o relaţie atât cu Dumnezeu, cât și cu interiorul nostru. De aceea, Dumnezeu numește conștiinţa «luminătorul sufletului». Lumina sufletului vine de la Dumnezeu și amplifică lumina care este în noi, în așa fel încât noi să ne desăvârșim, să creștem în lumină. Iar rugăciunea adevărată este cea a luminii, pentru că lumina se așază în interiorul nostru și luminează toate mădularele noastre. Cel care ajunge la cunoașterea cea adevărată înţelege tainele raţiunii lui Dumnezeu. Totul este raţional în lumea aceasta, în afară de păcat. Păcatul este o iluzie, o înșelăciune a diavolului, și vine de la cel rău ca să ne deturneze de la calea cea bună și să ne ducă înspre pieirea noastră. Dacă sufletul nostru este rău, tot trupul nostru este întunecat, toată viaţa noastră este lipsită de puterea dumnezeiască. Strămoșii noștri Adam și Eva au avut lumina sufletului clară, sfântă, de aceea Dumnezeu le‑a dat posibilitatea să cunoască tainele creaţiei și, știind vrăjmașul că din minte pornește totul, a atacat prima dată mintea și a umplut‑o cu patimi, plăceri, senzaţii. Strămoașa noastră Eva a fost pusă să diminueze gândirea și să crească plăcerea. De aceea, sufletul ei s‑a întunecat și, în loc să nască gânduri bune, în loc să păstreze în minte planul și legea lui Dumnezeu, a căzut în plăcerile pământești care au rodit moartea. Dacă nu avem lumina sufletului, nu putem nici să discernem cui slujim. De multe ori, avem impresia că săvârșim binele, dar, de fapt, noi săvârșim răul. Slujirea este după cum este lumina din sufletul nostru - dacă lumina este clară și raţiunea este curată și sufletește, și trupește, atunci slujirea este către Dumnezeu. Iar în această slujire nu poate să fie decât un singur scop, o singură ţintă: Dumnezeu. Această slujire nu este un serviciu, ci o apropiere de Dumnezeu în așa măsură încât toate poruncile Lui să se împlinească în interiorul nostru. Inversul acestei slujiri este slujirea celui rău - a lui satana. Dacă în rugăciunea «Tatăl nostru» spunem «Facă‑se voia Ta», pentru că noi slujim lui Dumnezeu, același lucru se poate spune și când slujim celui rău - îl lăsăm pe satana să facă voia lui cu noi. Din aceste cuvinte ne dăm seama că păcatul este slujirea diavolului, este cel care ne va goli de iubirea lui Dumnezeu și ne va îndrepta către iubirea satanei, pentru că păcatul este mobilul prin care satana intră în viaţa omului. Noi suntem chemaţi de Dumnezeu ca să‑I slujim Lui, iar această chemare se repetă permanent în sufletul nostru, prin conștiinţa pe care Dumnezeu ne‑a dat‑o. De aceea, Mântuitorul Hristos ne îndeamnă să facem uz de raţiune, să folosim lumina noastră interioară, a inteligenţei. Fizica modernă vorbește despre faptul că atunci când raţiunea noastră se exprimă, ea luminează. Dacă lumina raţiunii este păstrată curată prin Spovedanie și prin Sfânta Împărtășanie, aceasta strălucește, dar nu numai pentru noi, ci și pentru cei din jurul nostru. Cel rău, afectând raţiunea și semănând otravă în gândirea umană, a dus la folosirea inteligenţei în scopuri rele. De aceea sunt războaiele, primejdiile și nenorocirile din lume, pentru că omul nu mai folosește lumina sufletului, ci lumina acestor persoane este întunecată și nu pot realiza ceva decât prin întuneric. Sfinţii Apostoli Petru și Pavel sunt conștiinţa lumii, luminătorii lumii. Atât de mult s‑au străduit să placă lui Dumnezeu și să‑și lumineze interiorul lor, încât oriunde în lumea aceasta se vorbește despre faptele lor. Dumnezeu, prin harul Său, face din pescari apostoli, din păgâni mucenici și din prigonitori propovăduitori ai adevărului”.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a mulțumit, în numele preoților și credincioșilor din eparhie, ierarhilor împreună slujitori pentru efortul, dragostea și inima bună cu care au venit la sărbătoarea Catedralei Episcopale din Huși. De asemenea, a mulțumit autorităților centrale, județene și locale și credincioșilor pentru prezență și împreuna rugăciune, arătând ce putem învăța din exemplul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: „Dumnezeu Se milostivește de noi dăruindu‑ne, ori de câte ori venim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, multă pace și multă stare de interiorizare. Am nădejdea că și sărbătoarea de astăzi, închinată ocrotitorilor Catedralei noastre Episcopale, este cea în care am schimbat ceva în inima și în viaţa noastră. Pășind în interiorul curţii catedralei și rugându‑ne, încercând să aprindem în sufletul nostru o mică luminiţă, simţim că viaţa noastră este impregnată de prezenţa Domnului. Sfinţii Apostoli Petru și Pavel au ceva în comun: în modul lor de raportare la Domnul au fost sinceri și autentici, nu au încercat să se mascheze, să salveze anumite aparenţe sau să se livreze celor din jur cum poate nu erau, și cum avem noi tendinţa de a o face - am vrea să părem în faţa celor din jurul nostru altfel decât ne spune propria noastră conștiinţă. Întâlnindu‑se cu Domnul - Sfântul Petru ca unul dintre ucenicii care L‑au văzut în mod fizic, și Sfântul Apostol Pavel ca cel care L‑a întâlnit în lumină -, ei și‑au schimbat priorităţile, și‑au reconfigurat sinele lor lăuntric, așezându‑L pe Hristos în centrul vieţii lor. Iar când Hristos este centrul vieţii noastre, noi nu mai putem fi falși, ipocriţi, răi sau indiferenţi. Le mulţumim Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel și Sfintei Mari Muceniţe Chiriachi, ocrotitoarea Episcopiei Hușilor, pentru toate darurile pe care le simţim și le vedem în vieţile noastre”.