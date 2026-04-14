Hramul Catedralei „Sfântul Mucenic Sava” din Buzău

În a doua zi a praznicului Sfintelor Paști, luni, 13 aprilie 2026, Catedrala „Sfântul Mucenic Sava” din municipiul Buzău și-a cinstit ocrotitorul. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, răspunsurile la strană fiind date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul”.

Soborul slujitor a fost format din 14 clerici, între care s-au aflat: pr. Alin-Leontin Balica și pr. Ionuț Constantin, consilieri eparhiali; pr. Petrică-Gabriel Roșu și pr. Cătălin Andreiu, protoierei ai protoieriilor Buzău II, respectiv Buzău I; pr. Ionuț-Cristian Vuță, parohul Catedralei „Sfântul Mucenic Sava”; pr. prof. Mihail Milea, pr. prof. Aurelian Damian și pr. Teofil Cristișor, slujitori ai lăcașului de cult.

Predica a fost rostită de Părintele Arhiepiscop Ciprian, care a tâlcuit înțelesurile teologice ale sărbătorii Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Totodată, chiriarhul a evocat personalitatea Sfântului Mucenic Sava, unul dintre ocrotitorii eparhiei, arătând că martirizarea acestuia în râul Buzău, la 12 aprilie 372, este o pecetluire a credinței în Domnul Hristos Cel răstignit și înviat. Ierarhul a evidențiat faptul că Sfântul Sava a încununat mărturisirea prin cuvânt cu actul suprem al jertfirii propriei vieți, ca o asumare deplină a fidelității față de Hristos în fața prigoanei. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să devină, la rândul lor, purtători ai luminii în lume, mărturisind adevărul Învierii prin faptele iubirii creștine.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Ioan Voicu a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei Pietrosu din Protoieria Buzău II, județul Buzău, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

La final, părintele profesor Mihail Milea a primit Diploma de vrednicie „Episcopul Dionisie Romano” cu medalie, în semn de apreciere pentru activitatea didactică remarcabilă, desfășurată cu mult devotament în slujba Bisericii și a școlii.