Ierarhii eparhiilor din Mitropolia Munteniei și Dobrogei au împărțit anul acesta credincioșilor Lumina Sfântă de la Ierusalim în noaptea Paștilor, la momentul rânduit, proclamând Învierea Domnului. După
Hramul Catedralei „Sfântul Mucenic Sava” din Buzău
În a doua zi a praznicului Sfintelor Paști, luni, 13 aprilie 2026, Catedrala „Sfântul Mucenic Sava” din municipiul Buzău și-a cinstit ocrotitorul. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, răspunsurile la strană fiind date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul”.
Soborul slujitor a fost format din 14 clerici, între care s-au aflat: pr. Alin-Leontin Balica și pr. Ionuț Constantin, consilieri eparhiali; pr. Petrică-Gabriel Roșu și pr. Cătălin Andreiu, protoierei ai protoieriilor Buzău II, respectiv Buzău I; pr. Ionuț-Cristian Vuță, parohul Catedralei „Sfântul Mucenic Sava”; pr. prof. Mihail Milea, pr. prof. Aurelian Damian și pr. Teofil Cristișor, slujitori ai lăcașului de cult.
Predica a fost rostită de Părintele Arhiepiscop Ciprian, care a tâlcuit înțelesurile teologice ale sărbătorii Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Totodată, chiriarhul a evocat personalitatea Sfântului Mucenic Sava, unul dintre ocrotitorii eparhiei, arătând că martirizarea acestuia în râul Buzău, la 12 aprilie 372, este o pecetluire a credinței în Domnul Hristos Cel răstignit și înviat. Ierarhul a evidențiat faptul că Sfântul Sava a încununat mărturisirea prin cuvânt cu actul suprem al jertfirii propriei vieți, ca o asumare deplină a fidelității față de Hristos în fața prigoanei. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să devină, la rândul lor, purtători ai luminii în lume, mărturisind adevărul Învierii prin faptele iubirii creștine.
În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Ioan Voicu a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei Pietrosu din Protoieria Buzău II, județul Buzău, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.
La final, părintele profesor Mihail Milea a primit Diploma de vrednicie „Episcopul Dionisie Romano” cu medalie, în semn de apreciere pentru activitatea didactică remarcabilă, desfășurată cu mult devotament în slujba Bisericii și a școlii.