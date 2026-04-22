Hramul Chiliei românești „Sfântul Ipatie” din Muntele Athos

Data: 22 Aprilie 2026

Chilia „Sfântul Ipatie” din Sfântul Munte Athos, veche vatră isihastă rectitorită de cuviosul Orest Baldovin, ucenic al Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, și‑a sărbătorit hramul marți, 21 aprilie, făcând pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrelor, unul dintre sfinții care au participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325. În mijlocul comunității monahale athonite a fost prezent cu acest prilej Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, informează TRINITAS TV.

Slujba în cinstea Sfântului Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrelor, a început luni seară, 20 aprilie, cu Vecernia Mare cu Litia și Utrenia. Rânduiala Privegherii de toată noaptea a durat aproximativ 12 ore, fiind săvârșită după tipicul athonit. În strana dreaptă au cântat în limba greacă părinții de la Chilia „Sfinții doctori fără de arginți”, sub coordonarea schimonahului Damaschin protopsaltul, starețul chiliei de la Nea Skiti (Schitul Nou), care aparține de Mănăstirea „Sfântul Pavel”, dimpreună cu tineri teologi români, ucenici de-ai săi. Strana stângă i‑a avut în centru pe membrii Grupului psaltic „Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul”, de la Biserica „Sfântul Grigorie Palama” din București, alături de părinții de la Chilia „Sfântul Ipatie”, conduși de părintele diacon Sabin Preda.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la răsăritul soarelui de Preasfințitul Părinte Macarie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele ieroschimonah Pahomie vatopedinul, delegatul părintelui arhimandrit Efrem, egumenul Mănăstirii Vatoped; părintele ieroschimonah Ignatie Bozianu, starețul Chiliei „Sfântul Ipatie”; părintele ieromonah Teofil Covaci, delegatul părintelui arhimandrit Atanasie Floroiu, starețul Schitului românesc Prodromu, împreună cu alți stareți și viețuitori din Sfântul Munte Athos. Au participat la slujbă peste 100 de preoți și pelerini veniți din România. La final, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a adresat monahilor aghioriți un cuvânt de binecuvântare și încurajare în lucrarea duhovnicească pe care o desfășoară pentru pelerinii români care vin în Sfântul Munte. Ierarhul românilor din Scandinavia a evocat și întâlnirea istorică dintre Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria și Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul.

„Chilia Sfântului Ipatie este cunoscută în rândul monahilor aghioriți și al pelerinilor pentru viața duhovnicească înaltă a monahilor români care s‑au nevoit în acest loc. Între cei mai de seamă viețuitori ai acestei chinovii se numără cuviosul Orest Baldovin, ucenicul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, despre care se cunoaște că avea darul rugăciunii neîncetate, al povățuirii duhovnicești și al facerii de minuni, și arhimandritul Dometie Trihenea, mare duhovnic și stareț athonit de la mijlocul secolului al 20‑lea, cel care pentru smerenia și nevoințele sale a dobândit de la Dumnezeu rugăciunea, darul înainte‑vederii și harisma tămăduirii, fiind socotit între cuvioșii doctori fără de arginți ai veacului trecut”, a declarat Răzvan‑Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul cultură, pictură și restaurare al Patriarhiei Române.